Musikkanmeldelse: «Du verden som Paul McCartney behersker denne melodikunsten»

En Paul McCartney i lockdown avslutter året med noen virkelige godbiter.

Nok en gang spiller Paul McCartney alle instrumenter selv på en plate. Resultatet er ofte bra. Mary McCartney

16. des. 2020 10:25 Sist oppdatert nå nettopp

Vår vurdering:

Fakta Paul McCartney III

Når man heter Paul McCartney, vil naturligvis alt man gir ut, bli målt opp mot den Sir Paul McCartney. Mannen, artisten, låtskriveren, innovatøren, legenden. 78-åringen som i høst kunne feire at det var nøyaktig 60 år siden The Beatles-kvartetten John, Paul, George og Ringo for første gang spilte inn musikk sammen.

Samtidig har myteskaperen Paul klart å lage seg et slags alternativt sted ved siden av The Beatles, Wings og rekken av ordinære soloplater. Et sted der han er alene og fri. Det stedet heter McCartney, McCartney II og nå McCartney III.