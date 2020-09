Mener tiden er moden for å gå opp til 600–700 publikummere i de store operasalene

Nå innføres maksgrense på 50 personer ved offentlige arrangementer i Oslo. Unntaket er saler med faste sitteplasser. Dirigent Eivind Gullberg Jensen mener store operasaler bør kunne ha minst 600 publikummere.

Nå nettopp

Fredag anbefalte Helsedirektoratet drastiske tiltak for Oslo. Ett av dem var å sette et maksantall på 50 personer ved alle offentlige arrangementer. 50-grensen er et av tiltakene som har vært innført i Bergen i september.

Helseminister Bent Høie (H) har sagt at han forventer at tiltakene blir gjennomført. Hvis ikke vurderer han å innføre nasjonale tiltak.