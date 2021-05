Storytel? Fabel? Ebok? Nextory? Nå kan det være håp for deg som synes lydbøker er dyrt.

Jørn Lier Horst vant i retten, men hvorfor blir fortsatt ikke alle lydbøker samlet på ett sted? Nå skjer det ting i bransjen.

Forsker Terje Colbjørnsen bytter på å betale for lydbøker fra Storytel og Fabel. Han ønsker seg en mer praktisk løsning. Foto: Signe Dons

Nå nettopp

Hvis du lytter til lydbøker via strømming, må du ofte betale for flere ulike abonnementer for å få alle bøkene du ønsker deg. Lydbøker utgitt på forlaget Cappelen Damm er stort sett bare tilgjengelig i strømmetjenesten Storytel. Hvis du vil høre noe fra Gyldendal og Aschehoug, må du ha abonnement på Fabel.

Jørn Lier Horst og flere andre forfattere protesterte mot dette ved å ta tilbake lydbokrettighetene sine og spille dem inn på ny på et annet forlag. Horst ble saksøkt av eksforlaget i Gyldendal, men ble frifunnet sist fredag.