Norske filmer på liste over mulige Oscar-nominasjoner

Dokumentarfilmene «Kunstneren og tyven» og «Gunda» og dramaet «Håp» er alle på kortlisten som mulige Oscar-nominerte filmer.

Maria Sødahl klarer å gjøre sin personlige historie om til et kunstverk som gir publikum håpet i gave, skrev Aftenpostens anmelder om «Håp». Nå kan filmen bli nominert til Oscar for beste fremmedspråklige film.

10. feb. 2021 00:52 Sist oppdatert 10 minutter siden

Dermed er to norske dokumentarer med blant de 15 dokumentarfilmene som kjemper om de fem plassene på den endelige nominasjonslisten. Det skriver Oscar-akademiet på sitt nettsted.

Benjamin Rees film Kunstneren og tyven har vært på flere lister over beste filmer i året som gikk. Både BBC. Washington Post, The New York Times, Rolling Stone, IndieWire, Screen – og regissøren Pedro Almodóvar – trekker filmen frem som et av høydepunktene i filmåret 2020.

– Akkurat nå har jeg ikke ord! sier regissør Benjamin Ree om å være på listen over mulige Oscar-nominerte med filmen «Kunstneren og tyven». Her er han med Barbora Kysilkova, som har en av rollene i filmen. Foto: Taylor Jewell / Invision / AP / NTB

Regissør Benjamin Ree jubler høyt og sier:

– Akkurat nå har jeg ikke ord! Å være i dette selskapet, blant kremen av dokumentarer fra 2020, er helt ubeskrivelig. Jeg er så stolt av filmen og av våre to hovedkarakterer, Bertil og Barbora, og takker dem for denne utrolige historien og for at jeg fikk være med hele veien.

– Jeg vil også gratulere de andre norske filmene som er kortlistet, dette er veldig stas.

Gunda er laget i Norge, med regi av russiske Viktor Kosakovskij og Anita Rehoff Larsen i Sant & Usant som produsent. Filmen er en svart-hvitt dokumentar om grisen Gunda og hennes nyfødte grisunger.

Maria Sødahls spillefilm «Håp» er én av 15 filmer som kan bli nominert i kategorien beste fremmedspråklige film. Foto: Jan T. Espedal

Filmen Håp, som er skrevet og regissert av Maria Sødahl, er blant de 15 kortlistede i kategorien for beste fremmedspråklige film. På samme liste er også danske Thomas Vinterbergs Et glass til.

Den prestisjetunge filmprisen Academy Award of Merit – bedre kjent som Oscar-prisene – skal deles ut 25. april.

1. mars blir det klart om de norske filmene blir blant de nominerte.