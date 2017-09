«Bare» 19 av 5577 hijabklager betegnes som hatefulle

Da Kringkastingsrådet diskuterte hijabsaken torsdag, var flere av medlemmene skarpe i kritikken av NRK-sjef Thor Gjermund Eriksen. Nestleder Kjersti Thorbjørnsrud pekte spesielt på hvordan NRK dekket saken i Dagsrevyen og Dagsnytt 18.

Hun mener mediedekningen av klagebunken i forkant av programmet ga et inntrykk av at Rådet hadde mottatt mange tusen hatefulle klager.

– Det er feil. Det må være mulig å være kritisk til hijab-bruk uten å bli satt i en slik bås, sier Thorbjørnsrud, som til daglig er forsker ved Institutt for samfunnsforskning.

Hennes opptelling viser at «bare» 19 av de 5577 klagene kan betegnes som hatefulle. Veldig mange handlet om diskriminering når det gjelder bruk av kors og hijab. Endel klagere peker på at hijab er kvinnediskriminerende.

– Helt legale klager

Vara Thor Bjarne Bore og rådsmedlem Finn Egil Holm kritiserte begge NRK for ikke å ha forutsett at hijabdebatten skulle komme. Vebjørn Selbekk var den som brukte de hardeste ordene da han kritiserte NRK-sjefens håndtering av saken.

– Jeg synes han har opptrådt kritikkverdig, rett og slett. Det inntrykket som ble skapt, og som han selv var med å skape, var at en brun tsunami har skvalpet inn dørene på Marienlyst, sa Selbekk, som til daglig er redaktør i den kristne avisen Dagen.

– Jeg ble beroliget og oppstemt da jeg begynte å lese klagene, for der var det ingen brun tsunami. Stort sett er klagene helt legale, fortsatte Selbekk.

Han viste til at av de drøyt 5500 klagene, går 3400 på sammenligningen av hijab og kors. Hijabsaken er av mange klagere blitt satt i sammenheng med en sak fra 2013, der nyhetsanker Siv Kristin Sællmann ble nektet å bruke et korssmykke under sending.

– Jeg har aldri kalt det en tsunami

Thor Gjermund Eriksen reagerte sterkt på Selbekks uttalelser.

– Jeg aksepterer selvsagt kritikk og diskusjon om min rolle, men jeg synes ikke det inviterer til en respektfull debatt når du gir inntrykk av at jeg har kalt dette for en «brun tsunami», eller at jeg brunbeiser alle klagerne. Jeg har vært svært nøye med ordene jeg har brukt. Jeg har aldri brukt ordet rasist, aldri brukt begrepet brunskvetting, aldri kalt klagerne for ekstreme, sa Eriksen.

Han understreket at han heller aldri har sagt at flertallet av klagene er hatefulle.

– Men for en programleder som står frem i offentligheten, er ikke dette så viktig. Hun er blitt kalt «rotte», fått høre at hijab er like ille som hakekors, at hun fremmer terror. Slike ting blir ikke lettere å bære fordi 4000 av klagene ikke inneholdt disse tingene, sa Eriksen

Får ros for å ha støttet Faten

Selv om mange var kritiske til NRKs håndtering av klagebunken, fikk kanalen mye ros for å ha satset på Faten Mahdi Al-Hussaini som programleder.

Eriksen fikk også bred støtte i Rådet for at han offentlig støttet Faten Mahdi Al-Hussaini da kritikken kom.

– Vi vet at minoritetsstemmer er spesielt utsatt. De kan få angrep fra flere leirer på en gang. De er modige, og de utfordrer fordommer i ulike miljøer. Når de utsettes for urimelige angrep, er det utrolig viktig at de får støtte, sa Thorbjørnsrud.

Kringkastingsrådet er publikums forlengede arm inn i NRK. Rådet følger NRK tett og uttaler seg jevnlig om statskanalen. De 14 medlemmene møtes seks til åtte ganger i året for å diskutere NRKs tilbud og klager fra publikum.

Fakta: Dette er Kringkastingsrådet Per Edgar Kokkvold (leder) Kjersti Thorbjørnrud (nestleder) Vebjørn Selbekk Beate Bø Nilsen Torgeir U. Nærland Sigvald Oppebøen Hansen Mette Gundersen Afshan Rafiq Marvin Wiseth Finn Egil Holm Filip Rygg (vara Thor Bjarne Bore møter for Rygg) Torvild Sveen Katri Sarak Somby (Samisk programråd) *Elin Ørjasæter trakk seg fra rådet før dagens møte. Hennes vara kunne ikke møte. Seks av medlemmene er oppnevnt av Regjeringen. De resterende åtte er oppnevnt av Stortinget.

Trakk seg i protest

NRK-sjef Thor Gjermund Eriksen reagerte i august kraftig på klagestormen mot Faten tar valget. Da antallet klager hadde nådd 3000, sa Eriksen at han var både opprørt og lei seg.

Saken førte også til at Elin Ørjasæter trakk seg fra Kringkastingsrådet etter misnøye med NRKs håndtering av saken. Hovedkritikken fra Ørjasæter gikk på at NRK hadde brukt innholdet i klagene som redaksjonelt innhold. Hun mente derfor de hadde forhåndsprosedert saken i mediene før den var behandlet i Kringkastingsrådet.

Ørjasæter fikk i ettertid støtte av Kringkastingsrådets nestleder, Kjersti Thorbjørnsrud. Andre rådsmedlemmer mente kritikken fra Ørjasæter var feilslått.

Thor Gjermund Eriksen avviste kritikken fra Ørjasæter som meningsløs. Han pekte på at veldig mange av klagene går til både Kringkastingsrådet, til NRK og til ham direkte, i tillegg til at de ofte offentliggjøres i sosiale medier.