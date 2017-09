Kringkastingsrådet behandler nesten 6000 hijabklager

Saken oppdateres.

Aldri før har Kringkastingsrådet tatt imot så mange klager på et program.

Kun et fåtall av de 5700 klagene inneholder hets og ekstreme holdninger. Det er stor variasjon av klagene.

– Det er veldig mange som klager på diskriminering når det gjelder bruk av kors og hijab. Mange av klagene er veldig korte, og gjør kun dét. Andre er provosert fordi de ser på hijab som kvinnediskriminerende, sier nestleder Kjersti Thorbjørnsrud.

Hun sier videre at endel av klagene er sleivete og usaklige, uakseptable eller ekstreme.

– Rådet velger å se bort fra klager som er hatefulle mot muslimer som grupper eller enkeltpersoner. Dette er ikke flertallet av klagene, men de finnes, sier Thorbjørnsrud.

NRK-sjefen får kritikk

Thorbjørnsrud sier mediedekningen av klagebunken i forkant av programmet ga et inntrykk av at Rådet hadde mottatt mange tusen hatefulle klager.

– Det er feil. Det må være mulig å være kritisk til hijab-bruk uten å bli satt i en slik bås, sier Thorbjørnsrud.

Rådsmedlemmene Thor Bjarne Bore og Finn Egil Holm kritiserer begge NRK for ikke å ha forutsett debatten at hijabdebatten skulle komme.

Marvi Wiseth sier han nesten ble lettet da han begynte å lese klagene.

– Vi har dessverre ikke noe godt debattklima i Norge når det gjelder disse tingene. Det blir fort til at man stigmatieer hverandre. Jeg synes veldig mange av klagene er relevante. Svært mange av klagerne er opptatt av det de oppfatter som som diskriminering, og det må et vært tillatt å ha en mening om, sier Wiseth.

– Ingen «brun tsunami»

Også Vebjørn Selbekk kritiserer NRK-sjefens håndtering av debatten.

– Jeg synes NRK-sjefen har opptrådd kritikkverdig, rett og slett. Det inntrykket som ble skapt, og som han selv var med å skape, var at en brun tsunami av hat skvalpet inn dørene på Marienlyst, sier Selbekk.

Han fortsetter:

– I likhet med Wiseth ble jeg beroliget og oppstemt da jeg begynte å lese klagene, for der var det ingen brun tsunami. Det er også veldig bra at rådssekretæren har fått sammenstilt klagene. Nå ser vi svart på hvitt hva dette er. Vi ser at det stort sett er helt legale klager.

Selbekk viser til at av de 6000 klagene, er det 3400 som går på sammenligningen av hijab og kors.

– Det er helt legalt å reagere på det. Det er helt legalt å debattere det. Litt over 1000 klagere mener hijab er et kvinneundertrykkende plagg. Det er også helt legalt. Det er ingenting brunt ved det. Ifølge denne sammenstillingen er det bare 19 klager som er hatefulle, sier Selbekk.

– Fullstendig uakseptabel hets

Ikke lenge etter at NRK hadde presentert programmet Faten tar valget i august, begynte klagene å renne inn til Kringkastingsrådet. Mange av klagerne reagerte på at Faten Mahdi Al-Hussaini skulle få bruke hijab i NRKs valgprogram for unge. De aller fleste av klagene kom før programserien var sendt.

Thorbjørnsrud åpnet møtet torsdag med å understreke at de har stor forståelse for at NRK-sjef Thor Gjermund Eriksen følte det nødvendig å gå ut og støtte en ung medarbeider som blir utsatt for hat og hets.

– Det er fullstendig uakseptabelt. Vi vet at minoritetsstemmer er spesielt utsatt. De kan få angrep fra flere leirer på en gang. De er modige, og de utfordrer fordommer i ulike miljøer. Når de utsettes for urimelige angrep, er det utrolig viktig at de får støtte, sa Thorbjørnsrud.

Kringkastingsrådet er publikums forlengede arm inn i NRK. Rådet følger NRK tett og uttaler seg jevnlig om statskanalen. De 14 medlemmene møtes seks til åtte ganger i året for å diskutere NRKs tilbud og klager fra publikum.

Sammenlignet med korsnekt

Mange av hijabklagerne har trukket inn en sak fra 2013, da NRK-programleder Siv Kristin Sællmann ikke fikk bruke kors på TV som nyhetsreporter. NRK har argumentert for at disse sakene ikke kan sammenlignes.

Thor Gjermund Eriksen har understreket at nyhetsopplesere skal være nøytrale. De kan ikke bruke hverken kors, hijab eller en grønn lue. Når det gjelder et subjektivt program som Faten tar valget, er reglene annerledes.

NRK-sjef Thor Gjermund Eriksen reagerte i august kraftig på klagestormen. Da antallet klager hadde nådd 3000, sa Eriksen at han var både opprørt og lei seg.

Fakta: Dette er Kringkastingsrådet Per Edgar Kokkvold (leder) Kjersti Thorbjørnrud (nestleder) Vebjørn Selbekk Beate Bø Nilsen Torgeir U Nærland Sigvald Oppebøen Hansen Mette Gundersen Afshan Rafiq Marvin Wiseth Finn Egil Holm Filip Rygg (vara Thor Bjarne Bore møter for Rygg) Torvild Sveen Katri Sarak Somby (Samisk programråd) *Elin Ørjasæter har trukket seg fra rådet før dagens møte. Hennes vara kunne ikke møte.

Trakk seg i protest

Saken førte også til at Elin Ørjasæter trakk seg fra Kringkastingsrådet etter misnøye med NRKs håndtering av saken. Hovedkritikken fra Ørjasæter gikk på at NRK hadde brukt innholdet i klagene som redaksjonelt innhold. Hun mente derfor de hadde forhåndsprosedert saken i mediene før den er behandlet i Kringkastingsrådet.

Ørjasæter fikk i ettertid støtte av Kringkastingsrådets nestleder, Kjersti Thorbjørnsrud. Andre rådsmedlemmer mente kritikken fra Ørjasæter var feilslått.

Thor Gjermund Eriksen avviste kritikken fra Ørjasæter som meningsløs. Han pekte på at veldig mange av klagene går til både Kringkastingsrådet, til NRK og til ham direkte, i tillegg til at de ofte offentliggjøres i sosiale medier.