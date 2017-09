NÅ: Kringkastingsrådet behandler 6000 hijabklager

Saken oppdateres.

Aldri før har Kringkastingsrådet tatt imot så mange klager på et program. De skal ikke gå gjennom samtlige 6000 klager, men velger ut enkelt klager som de skal diskutere.

Ikke lenge etter at NRK hadde presentert programmet Faten tar valget i august, begynte klagene å renne inn til Kringkastingsrådet. Mange av klagerne reagerte på at Faten Mahdi Al-Hussaini skulle få bruke hijab i NRKs valgprogram for unge. De aller fleste av klagene kom før programserien var sendt.

Kringkastingsrådet er publikums forlengede arm inn i NRK. Rådet følger NRK tett og uttaler seg jevnlig om statskanalen. De 14 medlemmene møtes seks til åtte ganger i året for å diskutere NRKs tilbud og klager fra publikum.

Trakk seg i protest

NRK-sjef Thor Gjermund Eriksen reagerte i august kraftig på klagestormen. Da antallet klager hadde nådd 3000, sa Eriksen at han var både opprørt og lei seg.

Saken førte også til at Elin Ørjasæter trakk seg fra Kringkastingsrådet etter misnøye med NRKs håndtering av saken. Hovedkritikken fra Ørjasæter gikk på at NRK hadde brukt innholdet i klagene som redaksjonelt innhold. Hun mente derfor de hadde forhåndsprosedert saken i mediene før den er behandlet i Kringkastingsrådet.

Ørjasæter fikk i ettertid støtte av Kringkastingsrådets nestleder, Kjersti Thorbjørnsrud. Andre rådsmedlemmer mente kritikken fra Ørjasæter var feilslått.

Thor Gjermund Eriksen avviste kritikken fra Ørjasæter som meningsløs. Han pekte på at veldig mange av klagene går til både Kringkastingsrådet, til NRK og til ham direkte, i tillegg til at de ofte offentliggjøres i sosiale medier.