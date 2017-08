Aftenposten Junior feirer fem år

For fem år siden startet Aftenposten den ukentlige papiravisen Aftenposten Junior, og den har vært en suksess fra første dag. Mens opplaget på papiraviser generelt går ned, øker Aftenposten Junior. Nyhetsavisen for barn og unge er i dag Norges 10. største avis med et opplag på nesten 30.000.

– Leserne våre setter pris på nyhetsformidling med en klar begynnelse og slutt. Og selv om de unge leserne våre er heldigitale, setter de pris på å lese et fysisk produkt. Selv om vi nå er i full gang med et digitalt prosjekt, fortsetter vi satsingen på papirproduktet og har mange tanker om videreutvikling her, sier Aftenposten Juniors redaktør Guri Leyell Skedsmo.

Bursdagsfeiring i Arendal

Under Arendalsuka denne uken arrangerer Aftenposten Junior sin egen bursdagsfeiring. Det skjer tirsdag 15. august kl. 18:30 på Arendal kulturhus, og det er plass til 650 barn og voksne.

Flere av avisens populære spaltister, som fysiker Andreas Wahl, dyrlege Ola Brynildsrud og matekspert Margit Vea, vil være der og svare på alt barna lurer på.

Ole Andreas Finseth/Privat

Fakta: Fakta om Aftenposten Junior • En riksdekkende nyhetsavis for barn i skolealder, som utgis av Aftenposten. • Avisen kommer ut hver tirsdag. • Første avis kom ut i 2012. Nå er Aftenposten Junior Norges 10. største avis.

Verdens lengste slim

På scenen møter barna også Lilli (10) fra Rygge, som har funnet opp sin helt egen hemmelige slim-oppskrift. Slim er blitt populært for norske barn å lage selv, og Lilli vil prøve å lage verdens lengste slim i Arendal.

– Vi er utrolig spente og glade over å kunne invitere til vårt arrangement i Arendal, som passer for barn 8–13 år og deres foreldre. Vi håper å se så mange som mulig der, sier Skedsmo.

– Stiller spørsmålene ingen andre tør å stille

To barn fra Arendal, Sole Eker (13) og Frida Møller Thorsen (10), skal være konferansierer med Andreas Wahl.

Tirsdag intervjuer også Frida og Sole de to statsministerkandidatene Erna Solberg og Jonas Gahr Støre for Aftenposten Junior i Arendal. Aftenposten Junior lar ofte barn prøve seg som journalister.

– Barna stiller spørsmålene ingen andre tør å stille, sier redaktør Skedsmo.