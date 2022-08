Få eller ingen kunne måle seg med Espen Skjønberg

Norges største og mest særpregede teater- og filmkunstnere døde fredag 26. august, 98 år gammel.

Espen Skjønberg var en av de absolutt skarpeste skuespillerprofiler Norge har frembrakt, skriver Per Haddal i dette minneordet.

Per Haddal Tidligere filmkritiker i Aftenposten

I en alder av 91 år vant Espen Skjønberg Hedda-prisen for 2015, teaterkunstens Amanda eller Brage, som beste medspiller. Den kom 10 år etter han fikk sin æres-Hedda. Nå kom prisen for den vitale rollen som legen i Tsjekhovs Tre søstre, en Nationaltheatret-forestilling som samlet utsolgte salonger.

Her var Skjønberg like myndig, kraftfull og underfundig som så ofte før, den store skuespillers nimbus sto fortsatt av ham. Og valgspråket lød som alltid, etter at prisen var kommet: – Stryk over. Gå videre!