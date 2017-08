Vigdis Vevstad

Hva er en flyktning

Universitetsforlaget

Og:

André Møkkelgjerd

Asylkoden, 99 spørsmål og svar fra den norske asyldebatten

Pax

Under valgkampen i 2013 skrev Fremskrittspartiets Per Sandberg en kronikk i VG: «Det er bare Frp som har vist at vi tar ansvar i asyl- og innvandringspolitikken. Frp vil sikre innbyggernes trygghet gjennom lukkede asylmottak. Frp vil ha en raskere og mer forsvarlig asylbehandling. Frp vil sende ut terroristen mulla Krekar. Og nei – Fremskrittspartiet bryter ikke en eneste konvensjon eller internasjonal avtale.»

Etter fire år i regjering vil kanskje Sandberg og partileder Siv Jensen innrømme at enkle løsninger ikke alltid er det beste, rett og slett på grunn av at de ikke lar seg gjennomføre på lovlig vis. Mulla Krekar er et godt symbol i så måte.

På den andre siden i debatten er det ofte en like sterk tilbøyelighet til å kaste seg på enkle løsninger, der Norge «i Nansens ånd» skal ta ansvar for det meste som er trist og leit.

Skaper orden i kaos

Poppe, Cornelius / TT NYHETSBYRv�N

Begge sider i debatten kan ha glede av to nye bøker. Både Vigdis Vevstad og André Møkkelgjerd jobber med flyktningspørsmål til daglig, Vevstad som konsulent i Sonconsult og Møkkelgjerd i NOAS. De har skrevet hver sin bok med samme formål; å hjelpe folk flest med å forstå litt mer av hva asyl er og hvilke rettigheter flyktninger har.

Oppgaven er løst veldig forskjellig. Møkkelgjerds bok er spørsmål og svar, tørt og faktabasert. Det hele blir nesten leksikalsk. Forfatteren legger vekt på at teksten ikke skal farges av synet hans.

Vevstads bok er ikke helt motsatt, men langt mer preget av hennes egne meninger. Det gjør teksten lettere å lese, for leseren må ta mer aktivt stilling til teksten. Av og til trår hun litt over en grense, som når hun skriver om den såkalte «UDI-saken» fra 2005. Under ledelse av direktør Trygve G. Nordby ga UDI 200 irakske kurdere opphold på humanitært grunnlag, i strid med politikernes ønske. «Dermed startet et rabalder uten like», skriver Vevstad. Fremstillingen ville stått sterkere om hun fortalte leseren at hun nå er nær kollega med Nordby.

Politikkens grenser

«UDI-saken», mulla Krekar og strømmen av asylsøkere over Storskog i 2015 illustrerer dilemmaene i flyktningpolitikken. Politikerne gir signaler til embetsverket om hva de ønsker, men saksbehandlere og etatsledere må forholde seg til norsk lov. Og norske lover lages ikke i et vakuum. De må ta hensyn til internasjonal rett, menneskerettigheter og konvensjoner Norge har sluttet seg til.

Enda vanskeligere blir det når andre land ikke nødvendigvis tolker reglene på samme måte som Norge, eller rett og slett ikke vil forholde seg til dem. Det viser Storskog-saken klart. Norske politikere vedtok å stanse flommen ved å sette politi ved grensebommene, som forsøkte å overtale migrantene om å snu før de fikk søkt om asyl. Det til tross for stor usikkerhet om hvordan Russland ville ta imot eventuelle søknader.

Det er i dette spenningsfeltet mellom jus og virkelighet begge bøkene er nyttige. På hver sin måte redegjør de for rammene norske politikere må forholde seg til.

Det bøkene har felles, er at de rydder opp i begreper, klargjør grensene for nasjonal politikk og forklarer det tilsynelatende uforklarlige, som at Krekar fortsatt er i Norge.

Streng og rettferdig

Fra Fremskrittspartiet til Arbeiderpartiet har «streng og rettferdig» blitt et slagord i asylpolitikken. Akkurat hva det betyr er ikke lett å forstå, rent bortsett fra at det høres bra ut. Veldig få kan være uenig i at det er bra å være både streng og rettferdig.

Tross felles slagord og lik stemmegivning i Stortinget, går debatten fortsatt høyt. Mye av uenigheten skyldes retorikk, særlig måten Frps innvandringsminister Sylvi Listhaug ordlegger seg på.

Ingen av de to bøkene dypt inn i den norske debatten. Begge er mest opptatt av verden slik den skal være etter reglene, ikke hvordan den ser ut i politiske debatter. Det gjør bøkene mer tidløse, men det skulle vært interessant å se så innsiktsfulle forfattere analysere norsk politikk.

Stein Bjørge

Oppslagsbok eller lesebok

De fleste som engasjerer seg i asyldebatten bør lese i hvert fall én av disse bøkene. Hvilken av dem er vanskelig å si, det kommer an på leserens behov.

Vevstads bok er lettere å lese fra perm til perm. Hun har mer temperatur og engasjement, dessuten bruker hun konkrete saker vi kjenner fra nyhetsbildet for å få frem poengene sine.

Møkkelgjerd preges av ønsket om å fremstå som upolitisk. Det gir mindre nerve i teksten. Fordelen er at den fremstår som en oppslagsbok, der det er lett å finne svar på spørsmålene sine. Men han kunne med fordel ha brukt flere praktiske eksempler på dilemmaene i politikken.

Begge gir en god oversikt over hvordan internasjonale avtaler styrer norsk politikk og begrenser handlingsrommet.

Hadde Per Sandberg og hans partikolleger hatt disse bøkene tilgjengelig for fire år siden, ville kanskje kronikken i VG vært litt mindre bastant.