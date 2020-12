Alle Warner Bros' 2021-filmer blir strømmet på HBO Max

Filmselskapet Warner Bros. kommer til å slippe hele filmkatalogen for 2021 på den nye strømmetjenesten HBO Max samtidig som filmene har premiere på kino.

Filmatiseringen av «Dune», Frank Herberts klassiske science fiction-roman fra 1965, er en av filmene Warner Bros kommer til å lansere samtidig på kino og strømmetjenesten HBO Max Foto: Chia Bella James / Warner Bros. Entertainment via AP / NTB

NTB-AFP

Nå nettopp

Blant neste års filmer er blant annet «The Matrix 4» og nyfilmatiseringen av «Dune», Frank Herberts klassiske science fiction-roman fra 1965.

Kunngjøringen torsdag følger avgjørelsen om at filmen «Wonder Woman 1984» får premiere i USA 25. desember og lanseres samtidig på den HBO Max og på kino.

Den avgjørelsen regnet som et engangstilfelle av store deler av filmbransjen, men et av Hollywoods største filmselskaper tar sjansen på at det skal lønne seg.

– Vi lever i uforutsigbare tider, og det krever kreative løsninger, sier administrerende direktør Ann Sarnoff i Warner Bros.