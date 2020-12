Kjempesøksmål mot Facebook kan være gode nyheter for meg og deg

– Når de blir kvitt konkurrentene, svekker de personvernet. Slik kan de tjene mer penger på annonser, sier Teknologirådets direktør. Slik påvirker søksmålet deg.

Facebook må møte i retten. De er saksøkt for å forsterke sin egen monopolmakt. Her svarer Mark Zuckerberg på kritiske spørsmål foran kongressen i sommer. Graeme Jennings / Pool Washington Examiner

25 minutter siden

Onsdag kveld kom to store søksmål mot Facebook. Det er resultatet av ett og et halvt år med etterforskning og et stadig mer kritisk blikk på teknologikjempene.

Den statlige handelskommisjonen FTC saksøker Facebook for å ha monopolmakt. De anklager Facebook for å kjøpe opp konkurrenter for å kvitte seg med dem. 46 delstater, samt District of Colombia og Guam, saksøker Facebook for det samme.