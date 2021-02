Hun svindlet til seg millioner. Det eneste Liz Carmichael var dønn ærlig om, var egen transseksualitet.

På 70-tallet ble den notoriske løgneren Liz Carmichael siktet for å svindlet til seg millioner. Det eneste Carmichael var dønn ærlig om, var sin transseksualitet. Det skapte langt mer bråk enn forbrytelsene.

Liz Carmichael (foran) med familien. Ungene elsket pappaen og tok det med fatning da Michael bestemte seg for å omfavne vissheten om at hen var født i feil kropp. Foto: HBO Nordic

Mari Glans-Doré

Nå nettopp

LOS ANGELES (Aftenposten): Er livet til Liz Carmichael noe å trakte etter? Nei. Men hun var likevel en helt, mener Susan Stryker. Stryker er professor i kjønnsforskning og selv trans. Hun medvirker i HBOs The Lady and the Dale.

Dokumentarserien skildrer den utrolige historien til transkvinnen Liz Carmichael.