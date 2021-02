Riz Ahmed gjør en svært god rolle som trommeslager som mister hørselen

Erlend Loe

Nå nettopp

Vår vurdering:

Fakta Sound of Metal På kino. Regi: Darius Marder. Med: Riz Ahmed, Olivia Cooke, Paul Raci. Drama. USA. Aldersgrense ni år. Vis mer

I den vesle rekken av filmer om trommeslagere fra det siste tiåret kommer Sound of Metal på en veldig god annenplass, bak Damien Chazelles helt geniale Whiplash. Chazelles film er så god at det er vanskelig å forestille seg at noe i den kunne ha vært bedre, den er et lite mesterverk, og for meg en av de mest helstøpte filmene fra forrige tiår. Derfor er det helt urettferdig å sammenligne Sound of Metal med den, så det slutter jeg med nå.

Riz Ahmed gjør sin beste rolle så langt. Rolletolkningen er bedre enn filmen selv. Ahmed har gjort mye forskjellig. Jeg husker ham tydeligst fra jihad-satiren Four Lions og fra Rogue One: A Star Wars Story, men også i The Sisters Brothers er han fin.