Snakkis-appen er kun for inviterte. Hun er blant dem som har omfavnet Clubhouse.

Et sted for å lære, en radiokanal å sovne til, eller et forum for å diskutere om komikeren Kevin Hart er morsom – med Kevin Hart selv. Dette er Clubhouse.

Clubhouse er en relativt ny snakkis. Her handler alt om å snakke sammen – hvert rom åpner for sin egen diskusjon. Foto: Skjermdump

12. jan. 2021 11:23 Sist oppdatert nå nettopp

For omtrent to måneder siden ble Ida Faldbakken invitert inn i et nytt sosialt medium: Clubhouse.

Konseptet er enkelt: På Clubhouse kan du starte egne praterom og invitere folk til å snakke. Du kan også bare høre på at andre snakker, som en radiokanal.