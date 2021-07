– Unnskyld, har dere pingviner i hagen? Norsk naturfotograf bak Netflix-suksess

Naturfotograf og filmskaper Alexander Sletten gir verden pingvin-feber med Netflix-serien Pingvinbyen.

17 minutter siden

Foto: Netflix I en liten by i Sør-Afrika har en gruppe utrydningstruede pingviner funnet en nødhavn. Hvert år inntar de badebyen Simon’s Town for å finne make og bygge reder. Gjerne i folks hager.

– En kveld satt vi i stuen med et glass vin i et av husene vi hadde leid. Plutselig kom et pingvinpar inn og kikket seg rundt. Hvor skulle de bygge rede? Bak peisen? Bak sofaen? Pingvinene forsvant ut i bakhagen. Der slo de seg ned i en busk og la egg.

Naturfotograf Alexander Sletten forteller om de 1500 parene kappingviner som holder til på Boulders Beach på sørspissen av Kapp-halvøya.

