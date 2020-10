Står i særklasse i bokåret så langt

Andre bind i Myttings trilogi er et storverk om møtet mellom det gamle og det nye Norge.

Preben Jordal

8 minutter siden

«Save your best stuff until you’ve learned how to handle it», skriver Ernest Hemingway et sted.

Alt tyder på at det er nettopp dette Lars Mytting har gjort. Det er nemlig ingen tvil om at vi med Hekneveven har å gjøre med en forfatter som befinner seg på høyden av sin skaperkraft og derfor forteller den historien han kanskje alltid var ment å fortelle.