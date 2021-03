Gyldendal svarer på varsel om søksmål: Trekker ikke Michelets bok

Gyldendal forlag avviser å trekke Marte Michelets bok. Foto: Jan T. Espedal

1. mars 2021 10:00 Sist oppdatert 16 minutter siden

– Kravet om tilbaketrekking av boken er grunnløst. Det svarer Gyldendals advokat Cato Schiøtz mandag. Svaret er sendt etterkommernes advokat John Christian Elden. Etterkommerne føler seg krenket. De truer med å ta forlaget til retten for injurier. Forrige mandag kom søksmålsvarselet. Nå har Gyldendal svart på de juridiske sidene av saken.

Schiøtz hevder at det juridiske grunnlaget for søksmål mot Gyldendal mangler hjemmel: «Norsk rett hjemler intet tilbaketrekningskrav for private parter – selv om vi skulle forutsette at det foreligger injurierende utsagn.»

Spørsmålene om forlagsetikk og god forleggerpraksis vil bli besvart av forlaget i et eget brev. Der vil forlaget begrunne hvorfor de velger å ikke trekke boken. Hensynet til ytringsfriheten veier tungt, ifølge Schiøtz.

Saken oppdateres