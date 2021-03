Michelets omstridte bok kommer i ny utgave

Gyldendal trekker ikke Hva visste hjemmefronten? De kommer isteden med en helt ny utgave. Feil skal rettes, og tre års debatt om boken blir inkorporert.

Gyldendal forlag avviser å trekke Marte Michelets bok. De vil utgi en helt ny bok. Foto: Jan T. Espedal

1. mars 2021 10:00 Sist oppdatert nå nettopp

Gyldendal forlag kommer til å utgi en helt ny utgave av boken, som altså blir noe mer enn bare en ny utgave med feil som er rettet. I tillegg vil det bli lagt ved et korrigerende skriv til leserne sammen med de resterende eksemplarene av forrige opplag.

– Det vi normalt gjør når vi oppdager feil, er å rette i nye opplag. I dette tilfellet har vi en stor gjennomgang som vi jobber med nå. Vi har allerede beklaget en del feil, spesielt i ett kapittel, sier Reidar Mide Solberg. Han er forlagssjef for Gyldendal sakprosa.

Solberg ser for seg en ny bok, Hva visste hjemmefronten 2.

– Dette er noe annen enn en korrigert utgave. Det er kommet nye funn og nye studier etter utgivelsen av boken i 2018. Da synes vi det riktige er å inkorporere tre års debatt og lage ny utgave av boken, sier Reidar Mide Solberg.

I en e-post til advokat John Christian Elden skriver Gyldendal hvordan forlaget kommer til å arbeide fremover:

«Gjennom å holde boken tilgjengelig for salg mener vi at vi legger til rette for en mest mulig informert debatt om bokens tema som er av stor historisk betydning, samtidig som vi informerer tydelige om hvilke feil boken inneholder, og det pågående arbeidet.»

I et brev til etterkommerne balanserer Gyldendals direktør Arne Magnus mellom å anerkjenne at feil ble gjort i boken, samtidig som forlaget påpeker at Marthe Michelet prinsipielt sett har rett til å fremstille sin tolkning av historien.

Forlaget erkjenner i brevet «at dette har vært en belastning for for etterkommerne av de navngitte personene som er uriktig omtalt». Derfor blir det lagt ved et kort skriv, som skal inn i eksemplarene i bokhandelen før de selges. Der skal det opplyses om det pågående arbeidet med en ny utgave. Det skal også presiseres hvor feilene forlaget har vedgått finnes.

Fakta Marte Michelet og «Hva visste hjemmefronten?» Marte Michelet er journalist og forfatter, født i 1975.

Ga i 2018 ga ut boken «Hva visste hjemmefronten?». Den har fått til dels hard kritikk og har skapt stort engasjement og debatt.

Hennes mest sentrale poeng er at motstandsfolk ble varslet langt tidligere enn tidligere antatt om den planlagte deportasjonen av norske jøder i 1942.

I fjor høst kom tre historikere med motboken Rapport frå ein gjennomgang av «Hva visste hjemmefronten».

Der blir det hevdet at det er såpass mange feil i Michelets bok at det ikke er belegg for hovedkonklusjonene.

Marte Michelet mener Hva visste hjemmefronten? står støtt, men hun har beklaget enkelte opplysninger.

Hun beklager blant annet fremstillingen av ledelsen i Carl Fredriksens Transport, som hjalp folk med å flykte til Sverige under krigen.

Michelet beklager også at hun har gått for langt i å antyde at lederskikkelsene Reidar Larsen og Alf T. Pettersen var drevet av profitt.

Vigmostad og Bjørke har trukket en ungdomsbok om krigshistorie av Jon Ewo som bygde på Michelets bok. Michelets bok er ikke trukket. Vis mer

Elden er ikke fornøyd

Etterkommernes advokat John Christian Elden er ikke være fornøyd med Gyldendals tiltak. Han krever at alle bøkene trekkes.

Til NTB sier Elden at han krever at Gyldendal bytter inn Hva visste hjemmefronten? fra alle som har kjøpt «feil» bok så langt.

– Vi er fornøyd med at de imøtekommer kravet om retting av feilene i boken, men forutsetter også at de bytter inn fra alle som har mottatt feil bok så langt, skriver Elden i en e-post til NTB. Han er ikke tilfreds med at Gyldendal fortsetter å selge boken. «En bok de har erkjent at inneholder injurierende feil.»

Mandag ble det kjent at Gyldendal ikke vil trekke den omstridte boka «Hva visste hjemmefronten?», men jobber med å lage en ny versjon av boka der alle påstander er gjennomgått. Elden truet med å stevne Gyldendal for retten dersom ikke boka ble trukket, men vil ikke si om dette fortsatt er aktuelt.

– Det må vi vurdere med klientene, skriver Elden.

Omstridt og omdiskutert

Marte Michelets bok om hjemmefronten og jødeforfølgelsene har vært svært omstridt siden utgivelsen i 2018. Debatten rundt boken Hva visste hjemmefronten? har gått i flere omganger.

I 2020 kom Rapport frå ein gjennomgang av Hva visste hjemmefronten? skrevet av historikerne Mats Tangestuen, Bjarte Bruland og Elise B. Berggren. I den beskyldes Michelet for sitatfusk, fortielse av kilder og dårlig håndverk. Nylig beklaget Marte Michelet i et intervju med Bergens Tidende, som også sto i Aftenposten, enkelte feil til etterkommere, spesielt sin fremstilling av ledelsen i Carl Fredriksens Transport.

Tidligere mandag kom Gyldendals juridiske svar på søksmålsvarselet fra etterkommerne.

– Kravet om tilbaketrekking av boken er grunnløst, svarte Gyldendals advokat Cato Schiøtz.

Svaret er sendt etterkommernes advokat John Christian Elden. Etterkommerne truer med å ta forlaget til retten for injurier. Forrige mandag kom søksmålsvarselet. Nå har altså Gyldendal svart.

Schiøtz hevder at det juridiske grunnlaget for søksmål mot Gyldendal mangler hjemmel: «Norsk rett hjemler intet tilbaketrekningskrav for private parter – selv om vi skulle forutsette at det foreligger injurierende utsagn.»

Videre påpeker Schiøtz at man ikke kan kreve oppreisning på vegne av avdøde som har dødd før 15 år forut for det aktuelle utsagnet. Han viser til at majoriteten av de omtalte i boken døde før 2003.

Spørsmålene om forlagsetikk og god forleggerpraksis vil bli besvart av forlaget i et eget brev. Der vil forlaget begrunne hvorfor de velger å ikke trekke boken. Hensynet til ytringsfriheten veier tungt, ifølge Schiøtz.

Elden: – Vi ønsker boken rettet for erkjente feil

– Her maler kollega Schiøtz Gyldendal inn i et hjørne jeg ikke tror hverken de eller kundene trives i. I en e-post til Aftenposten kommenterer advokat John Christian Elden forlagets svar.

Elden skriver at det er absurd at Gyldendal beklager feil, men ikke vil rette dem.

– Jeg presiserer at vi ikke ønsker boken trukket av markedet. Vi ønsker den rettet for erkjente feil, skriver Elden. Han forutsetter at Gyldendal bruker de nødvendige midler på å trykke boken opp igjen. Elden påpeker at de fleste rammede ikke har vært døde i lengre enn 15 år.

– Så der bommer forlaget hvis det hadde håpet å gå fri på dette grunnlaget.

Saken oppdateres.