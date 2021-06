Filmanmeldelse: «In the Heights» skaper dansefeber på kino i sommer

Fakta In the Heights På kino. Regi: Jon M. Chu. Musikal. USA. Med: Anthony Ramos, Melissa Barrera, Leslie Grace, Jimmy Smits m.fl. Aldersgrense: Tillatt for alle. Vis mer

Sommeren 2017 ble latinolåten «Despacito» med Justin Bieber en global monsterhit. Den suggererende musikkvideoen er spilt inn i slitte bakgater i Puerto Rico. Da min kompis så den, sa han tørrvittig: «Fattigdom har aldri før sett så sexy ut».

Det er fristende å si det samme om den spektakulære musikalfilmen In the Heights. Når rollefigurene danser og synger, er de like heite som solsteiken i juli.

