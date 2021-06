Forskere mindre villige til å formidle «krenkende» funn: – Vi må ikke legge bånd på oss selv

Særlig forskere på feltene kjønn, klima og migrasjon begrenser formidlingen sin, viser ny rapport. – Det er viktig at vi ikke legger bånd på oss selv, sier migrasjonsforsker Fungisai Ottemöller.

Fungisai Gwanzura Ottemöller ved Universitet i Bergen mener forskere har en plikt til å formidle forskningen sin. Foto: Paul S. Amundsen

17. juni 2021 08:02 Sist oppdatert 20 minutter siden

– En slik undersøkelse har aldri vært gjort før, sier Kjersti Thorbjørnsrud, forsker ved Institutt for samfunnsforskning (ISF).

Thorbjørnsrud er prosjektleder for en ny rapport som lanseres torsdag. For første gang har forskeres syn på ytringsfrihet og offentlig formidling blitt kartlagt. Dette er gjort av Institutt for samfunnsforskning med støtte fra Stiftelsen Fritt Ord.