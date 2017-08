Snork, Antiteatret

Dette er en svart komedie om en boklansering, skrevet av Iben Wahl. Ja, det blir krangling, en av karakterene er muslim, og ja, det blir økologisk saft i baren. Men hva er egentlig den riktigste måten å reagere på når vi blir vippet av pinnen? Spilles i Fyrhuset Kværnerbyen.

Premiere 1. september, spilles ut måneden.

Renset, Nationaltheatret

Dette stykket, originalt kalt Cleansed, ble skrevet i 1998 av den britiske dramatikeren Sarah Kane, et år før hun tok sitt eget liv, og omtales som et kontroversielt mesterverk og en knyttneve av en forestilling. Kanes stykker handler om kjærlighet, seksuell lyst, lidelse, smerte og død. Skuespillere er Øystein Røger og Birgitte Larsen. Regissør er litauiske Oskaras Koršunovas.

Première 1. september, spilles til 7. oktober.

The Book of Mormon, Det Norske Teatret

– Et ateistisk kjærlighetsbrev til en religion, har skaperne av The Book of Mormon kalt sin store Broadway-suksess. To unge misjonærer blir sendt til Uganda, i en overraskende og satirisk musikal som sprenger grensene for hva man kan tulle – og komme unna med. Frank Kjosås og Kristoffer Olsen har hovedrollene, Vidar Magnuses er debuterende regissør.

Premiere 2. september, spilles i hele høst.

Nils Klims reise til underverdenen, Torshovteatret

Hvem er vi når alt er opp ned, spør regissør Lars Erik Holter og Torshovgruppa. Dette er en ny familieforestilling for både barn og voksne om det å være nysgjerrig og å oppdage hvem man er i møte med det helt ukjente. Forestillingen er basert på Ludvig Holbergs roman Nils Klims underjordiske reise fra 1741. Med blant annet Herman Bernhoft.

Premiere 5. september, spilles til 14. oktober.

Tusvik & Tønne på oppdagelsesreise, Latter

Dette er showoppfølgeren til publikumssuksessen «Tusvik & Tønne – skammer seg!» fra 2015. Komikerne Sigrid Bonde Tusvik og Lisa Tønne, som også står bak én av landets mest populære podkaster, slippes igjen løs på scenen til Phungfolkets (altså deres lyttere) begeistring. Hva og hvem det skal tulles med er uklart nå, men det blir garantert uforutsigbart, hardt, ærlig og direkte.

Premiere 6. september, spilles til 21. oktober.

Les Misérables, Folketeatret

Verdens største og sannsynligvis mest populære musikal er tilbake, nå på Folketeateret, som lover en satsing Norge ikke har sett maken til. Basert på Victor Hugos roman tar Les Misérables oss med til 1800-tallets Frankrike, der en gryende revolusjon skaper bakteppet for en historie om selvoppofrelse, kjærlighet og lidenskap. Med blant annet Hans Marius Hoff Mittet, Haddy N’jie og Karin Park. Regissør er Per-Olav Sørensen.

Premiere 8. september, spilles til 13. januar neste år.

Revolusjon, Nationaltheatret

Fra den danske dramatikeren Christian Lollike, som blant annet skapte omstridte Manifest 2083 basert på ABBs manifest. Ifølge omtalen er Revolusjon et helhjertet forsøk på å definere en ny virkelighet, et nytt system, en ny sivilisasjon. Spørsmålet er om man er klar for reell endring, og hva man i så fall ville gjort?

Premiere 29. september, spilles til 25. oktober.

Historie om et ekteskap, Brageteatret

En iscenesettelse av en våre mest omtalte bøker, som også ble nominert til Nordisk råds litteraturpris i fjor. Forfatter Geir Gulliksen går i Historie om et ekteskap uredd inn i kjærlighetens psyke og bretter ut spillet som ubønnhørlig leder mot det utenkelige, det vi alle frykter. At hun forelsker seg i en annen.

Med Petronella Barker, Jonas Sjöqvist og Silje Storstein, regissør er Anders T. Andersen.

Premiere 6. oktober. Spilles rundt i Buskerud, og på Nationaltheatret i desember.

Snøhvit, Det Norske Teatret

En musikal som lover en reise inn i eventyret, opp i et tårn, gjennom tornekratt, ned i kloakken og ut i det grønne. Maria Tryti Vennerød og Julian Skars speilvendte Snøkvit-musikal er basert på det kjente eventyret til brødrene Grimm. Samtidig er den ny, når Snøhvit tar et oppgjør med seg selv og sin egen mor. Med Charlotte Frogner, Heidi Gjermundsen Broch og Herman Sabado.

Premiere 7. oktober, spilles ut året.

Heisenberg, Det Norske Teatret

En ung kvinne kysser en ukjent eldre mann i nakken på en jernbanestasjon, og de innleder et forhold. Men hvor åpen skal man være om seg selv, når en ikke vet hvor åpen den andre er tilbake? Dette usannsynlige møtet utvikler seg og blir til et like usannsynlig forhold. Med Marie Blokhus og Bjørn Floberg, regissør er Erik Ulfsby.

Premiere 3. november, spilles fire ganger til.

Julemiddag, Nationaltheatret

Gjensyn med et av de siste årenes største suksessforestillinger. Regissør Tyra Tønnessen har latt seg inspirere av Thornton Wilders skuespill The Long Christmas Dinner fra 1931, men i stedet for å følge en amerikansk familie, følger vi en norsk familie gjennom hundre år. Manuset baserer seg på faktiske julehistorier.

Nypremière 27. oktober, spilles ut året.