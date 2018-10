Er det sånn at ord fungerer som briller? Altså slik at hvis man ikke har ord for et fenomen, så ser man ikke fenomenet, eller man ser det uklart? Men hvis man har et ord, så ser man det ordet betegner, krystallklart?

Forfatteren Rebecca Solnit har skrevet essaysamlingen med den for mange av oss gjenkjennbare tittelen (her i norsk oversettelse) Menn forklarer meg ting. I boken skriver hun om ords betydning: «Når man omtaler tortur som ’forsterkede forhør’ eller drepte barn som ’utilsiktet tap’, svekkes språkets evne til å formidle mening, til å få oss til å se, føle og bry oss.»