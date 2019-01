Kunstneren Håkon Bleken har fått mye oppmerksomhet rundt sin 90-årsdag. Utstillingen på Henie Onstad Kunstsenter, som åpnet 8. november, er så langt sett av over 22.000 mennesker. Besøkstall for tilsvarende periode for ett år siden var 8.200 (Marina Ambramovic og Catherine Opie), og for to år siden var det 7000 besøkende i samme periode (gruppeutstillingen Utopia Bærum og Lotte Konow Lund).

Kunstneren har også en salgsutstilling på Galleri Brandstrup og en grafikkutstilling på Kunstverket Galleri i Oslo.