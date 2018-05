Nytt gigantisk kulturhus kommer i Bjørvika

Fredag ble planene om et gigantisk bygg på Sukkerbiten i Bjørvika presentert. Fotografihuset skal stå på Sukkerbiten, mellom Operaen og det nye Munchmuseet. Og det skal bli på rundt 5000 kvadratmeter fordelt på to bygninger.

– Folk kan forvente seg et opplevelsessenter for fotografi. Det skal romme mange aktiviteter, pirre nysgjerrigheten og starte debatter, sier daglig leder Erling Johansen om det planlagte kulturhuset.

Med andre ord skal det være mer enn store rom med bilder på veggene.

– Det skjer mye på det visuelle området, særlig i grenselandet mellom bilde og video. Vi er i tett kontakt med flere miljøer i Silicon Valley, blant annet folk som jobber med Google, sier Johansen.

Arbeidet er fortsatt såpass tidlig i prosessen at han ikke kan fortelle mer om hva samarbeidet vil gå ut på i dag.

CF Wesenberg

Håper på 250.000 besøkende i året

Målet er 250.000 besøkende i året, men for å nå den ambisjonen er de avhengige av statlig støtte. Planen er at 70 prosent skal være egenfinansiert mens det offentlige finansierer resten. Slik må det være for at de skal nå det ambisiøse målet, som daglig leder Erling Johansen likevel tror er realistisk.

– Det er mulig, særlig når det blir på Sukkerbiten. Det legges vekt på å gjøre Bjørvika mer inviterende i årene som kommer, og området har millioner av tilreisende. Vi ser for oss at halvparten av publikum skal være byens borgere og resten tilreisende.

De sammenligner seg med Fotografiska Museum i Stockholm, en lignende institusjon. Det museet har over 500.000 betalende besøkende i året.

Fotografiska Museum trekkes frem som en inspirasjonskilde, og Fotografihuset vil, i likhet med museet i Stockholm, være egenfinansiert i stor grad.

– Vi representerer hele fotomiljøet, mens Fotografiska Musem er helt privatdrevet. Vi vil henvende oss til bredere grupper og legge vekt på barn og unge, samt andre oppgaver som ligger utenfor et kommersielt utstillingssted, sier Johansen.

Også politikerne er positive – da planene om Fotografihuset ble diskutert i 2015, ble det enstemmig vedtatt at byrådet skal ta initiativ til et nasjonalt senter for foto i Oslo.

Et nytt bygg

Fotografihuset AS ble etablert i 2014, og de har sett på flere av Oslos fraflyttede bygninger i planleggingen. De endte med et nybygg i samarbeid med HAV eiendom.

– Da vi kom for alvor i dialog med HAV eiendom i fjor så de tydelig at Fotografihuset ville være bra for Bjørvika og Sukkerbiten.

Nå har de to selskapene signert en intensjonsavtale som ble presentert fredag. Byggekostnadene tas av HAV eiendom, som skal leie ut til Fotografihuset.