Cannabis i Netflix-kokkeshow skaper reaksjoner

TV-programmet Cooking on High ble lansert på Netflix 22. juni med 16 års aldersgrense. På strømmegigantens norske nettside beskrives programmet slik:

«For første gang får du se en TV-sendt matlagingskonkurranse der to kokker lager lekre marihuanaretter til et dommerpanel bestående av meget tilbakelente kjendiser.»

– Vi frykter denne typen programmer bidrar til å øke den sosiale aksepten for cannabis blant unge. I USA ser vi fremveksten av en ny kommersiell industri som har få skrupler med å promotere et produkt som kan gi avhengighet og helseskader, sier fungerende generalsekretær i rusfeltets samarbeidsorgan Actis, Pernille Huseby, til NTB.

Cannabis er blitt storindustri i USA

Cannabis er legalisert i flere stater i USA. Huseby påpeker at salg av cannabis nå begynner å bli en storindustri i landet. Finansavisen Business Insider anslo i desember at det ble solgt cannabis over disk i USA i 2017 for nær 10 milliarder dollar – en vekst på 33 prosent fra 2016.

Instituttleder Bendik Meling Samuelsen i Institutt for markedsføring på BI, forteller at det er naturlig for en bransje å fremme sine egeninteresser. I Netflixs nye show presenterer eksperter med tilknytning til cannabisindustrien i USA, forskjellige typer marihuana.

– Gjennom å vise et objekt lærer du seerne opp om det objektet. Hva cannabis angår er produktplassering gjennom TV-programmer og filmer en måte for bransjen å vise cannabis i en forbrukskontekst, i motsetning til en misbrukskontekst, sier Samuelsen til NTB.

– Når en industri vokser kan man ha flere kommunikasjonsmål. Det ene er å vise frem produktet, det andre er å prøve å gjøre ting på en regulert måte. Det gjør markedet oversiktlig for aktørene.

Les også: Netflix er blitt mer populært enn TV i USA

– Ingen moralsk mur rundt Norge

Fire av ti nordmenn bruker Netflix ukentlig, og en oversikt publisert i Dagens Næringsliv viser at strømmetjenesten vil oppnå om lag 776.000 betalende abonnenter i Norge innen 2020.

– Du kan ikke tro at bare fordi noe er forbudt i et land, vil kommunikasjonseffekten ikke oppstå der. For eksempel gambler nordmenn ganske mye online. Det er ikke slik at det går en moralsk mur rundt Norge, påpeker Samuelsen.

Generelt merker Actis en økende normalisering av cannabis i samfunnet og frykter trykket fra amerikansk populærkultur. Huseby påpeker at det står programskapere fritt å lage det innholdet de vil, men mener voksenkulturen må være sitt ansvar bevisst.

– Vi vet fra USA at industrien reklamerer heftig for ulike typer cannabisprodukter, alt fra sjokoladepålegg med cannabis til vin. Det er all grunn til å tro at industrien også benytter seg av produktplassering. Vi må sørge for god rusundervisning som lærer ungdommen forskjellen mellom virkelighet og TV-serier.

– En naturlig utvikling

Styreleder Ester Nafstad i foreningen Normal uttalte til Dagbladet i juni at et TV-program som Cooking on high representerer en naturlig utvikling der legaliseringskulturen fra USA etter hvert kommer til Europa.

NTB har prøvd å få en kommentar fra Netflix i forbindelse med denne saken, men selskapet har ikke svart på henvendelsen.