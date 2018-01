Spotify får ny strømmekonkurrent i år

Ifølge det amerikanske nyhetsbyrået Bloomberg skal Youtube lansere sin nye, abonnementsbaserte musikktjeneste allerede i mars. Kilder forteller at det foreløpige navnet er Remix.

Dermed starter 2018 med at nok en tøff konkurrent entrer det eksplosivt voksende, men økonomisk blodrøde strømmemarkedet for musikk.

Tjenester som Spotify, Apple Music, Amazon Music, QQ Music, MelOn, Deezer og Tidal taper årlig enorme summer, til tross for at abonnementsmassen stadig vokser. De tre første og største tjenestene har henholdsvis 60, 30 og 16 millioner betalende brukere (tall fra juli). Likevel tapte Spotify alene hele 4,5 milliarder svenske kroner i 2016.

Nye avtaler mellom Youtube og plateselskapene

At Youtube, som anslagsvis kan ha så mange som 1,3 milliarder brukere i dag, også vil konkurrere med en betalt strømmetjeneste for musikk, gjør neppe ting lettere for selskapene i dette markedet.

Ifølge Music Business Worldwide har Youtube de siste månedene skrevet nye avtaler om lisensering og bruk av musikk fra de tre store plateselskapene Universal, Warner og Sony Music, noe som gjør en lansering av tjenesten Remix i mars sannsynlig.

De sentrale aktørene i platebransjen vil sannsynligvis se positivt på en ny betalt tjeneste fra Youtube. Mange har lenge vært kritiske til liten eller manglende betaling fra Youtube for bruk av musikk, det såkalte «the value gap».

Bransjen mener at nettsider som Facebook og Youtube tjener godt på å formidle musikk og andre rettighetshaveres verk, uten at det betales for det på lik linje som fra for eksempel Spotify eller Apple. Med nye avtaler på plass mellom partene, kan det bety at man har funnet en løsning alle godtar.

SHANNON STAPLETON

Pilene har snudd

Etter 15 år med en samlet nedgang på nesten 40 prosent i det globale musikkmarkedet, har pilene snudd de siste par-tre årene. Mest av alt takket være økningen i det digitale strømmemarkedet.

Skandinavia og Norge var tidlig ute, og her hjemme står strømming nå for hele 86 prosent av totalmarkedet. Men også globalt er det nå positive tall, og i 2016 økte totalmarkedet med 5,9 prosent, ifølge IFPI Global Music Report 2017. I verdens største marked USA er strømming i ferd med å ta over for fysisk salg og nedlastning, og i land som Kina, India og Mexico er det også stor strømmevekst.

Spotify, verdens største strømmeaktør, jobber for tiden med en børsnotering i New York, som sannsynligvis vil skje i første halvår 2018.

Tidal sier at de skal gå i pluss

Den tidligere norskeide musikktjenesten Tidal er fortsatt med i det samme markedet, selv om de nåværende eierne med Jay-Z og telekomselskapet Sprint i spissen fikk et Tidal-tap på 368 millioner kroner i 2016.

I sitt årsregnskap sier Tidal at de forventer å gå i null i 2017, og i pluss i løpet av 2018.

– Jeg kan ikke se hvordan de skal klare det. Jeg kan bokstavelig talt ikke se en vei dit fra disse tallene, sier bransjeanalytiker Mark Mulligan fra selskapet Midia Research i London til DN.