Mektig, vakkert og storslått

1 2 3 4 5 6 Kim Rysstad og London Philharmonic Orchestra

X5 Music Group

Det er ikke gitt å takle å ha selveste London Philharmonic Orchestra som musikalsk ledsager. Orkesteret spiller på hele sitt register, fargelegger, nyanserer og skaper den mektigste lyd der de veksler mellom de varsomste toner og heftige, storslagne tablåer.

Vokalisten står fjellstøtt. Om Rysstad synger på norsk, engelsk eller svensk skaper han nærhet, og fremkaller noen gåsehudsopplevelser og gir oss igjen troen på juleplatens berettigelse.

Det kunne ikke begynt mer perfekt enn med DumDum Boys´ «Stjernesludd», og når han synger «for i natt, når snøen laver ned, lager vi engler» oppstår en magisk kobling mellom orkester og sanger. Det er en av landets absolutt fineste sangere som lar sitt instrument nærmest fløyelsaktig omfavne oss.

Et annet storartet valg er Oscar Danielsens «Besvärjelse». Så annerledes og stor enn opphavsmannens enkle versjon, men allikevel føles nerven i hvert ord. Det er i måten Rysstad betoner og fraserer hvert ord. Om det er «Stille natt», «O helga natt», «Little drummer boy» eller «Ei krybbe var vogga» mister han aldri essensen. Noen vil kanskje mene orkesteret tar for stor plass, men det er det som gjør denne platen til noe spesielt.

De fleste juleplater er som døgnfluer. Noen ganger kommer det derimot en som har et tidløst skjær ved seg. Den prisbelønte sangeren og A-klasse kvederen Kim Rysstad har levert ei juleplate som, ved sin storslagne produksjon, sangerens fantastiske vokal og et repertoar som favner bredt, vil bli stående.

Svein Andersen

Amerikansk julestemning

1 2 3 4 5 6 Flaata, Ackles & Busk

Grappa

The Fab 3 bestående Paal Flaata, Stephen Ackles og Vidar Busk har på et vis Elvis i blodet. De to siste årene har de levert Nordens største hyllest til «The King». I forlengelsen av prosjektet har de nå laget ei juleplate i kongens ånd. Trioens styrke er deres ulike musikalske personligheter som sangere og i temperament.

Repertoaret kler dem som hånd i hanske, om det er «Blue Christmas», «Crying in the Chapel», «Santa Claus is back in town», «Merry Christmas baby», «Mama liked the roses» eller «Santa bring my baby back to me». Alle tre er dyktige balladesangere, de kan rocke og har en felles forståelse for når de skal holde igjen og når de skal slippe dyret løs. Det er uanstrengt og ektefølt.

En ting er de tre i front, men bak har de et band og korister som gir Fab 3 musikalske muskler til å spille ut det beste i hver enkelt. Dette er ei plate for alle som har sans for denne siden av amerikansk julefeiring, skapt av den største av de største.

Hver sang er avlevert respektfullt, og det er lett å høre at dette er sanger trioen har et nært forhold til. Noen ganger kan ei juleplate ha sin berettigelse av enkle grunner. De skaper minner, og viser at det faktisk finnes gode julesanger som forener oss.

Svein Andersen

Nordnorsk julestemning

1 2 3 4 5 6 Hekla Stålstrenga

Ta:lik

Hekla Stålstrenga er nordnorsk i lynne, takt og tone. De har utvidet landsdelens visetradisjon, skapt sitt eget uttrykk og gitt tradisjonsmusikken et nytt bein å stå på. Når de først gir seg julemusikken i vold, gjør de det på eget vis, som en manifestasjon av nordnorske juletradisjoner.

Men de hadde ikke vært dem de er, hvis de ikke kunne overraske. Derfor har de tatt med en fremmed fugl, nemlig The Bands «Christmas must be tonight», her i norsk språkdrakt som «Julekvelden». Og den passer perfekt inn, spesielt når den etterfølges av Ragnhild Furubotten og Tore Bruvolls nyskrevne «Et juleeventyr». Da trekkes linjene til tradisjonsmusikken inn på naturlig vis.

Nord-Norge er vel beslått med krefter som kan sette ord på hva som ligger folket på hjertet. Hekla Stålstrenga har benyttet seg av de beste, Trygve Hoff, Ragnar Olsen, Halvdan Sivertsen, Helge Stangnes og Ola Bremnes. Jeg vil spesielt trekke frem sistnevntes «Desember», med melodi av Furubotten og «Stille som sne», med tekst av Helge Rode og melodi av Tore Bruvoll.

Dette er ei plate for ettertanke, gode øyeblikksbilder og neddempet godfølelse. Gruppen viser her ei side som ikke er like opplagt som deres mer utagerende festmusikk. Det taler til deres fordel at de har funnet en slik finstemt balansegang som bevarer det viktigste ved julen: Den menneskelige nærhet, høytiden og det personlige. Trygve Hoff sier det best i «Nordnorsk julesalme». Dette er en juleplate som gjør godt.

Svein Andersen

Jul i salsatakt

1 2 3 4 5 6 Hovedøen Social Club

Indris Pro

Det var mange som lot seg sjarmere, også undertegnede, da Hovedøen Social Club dukket opp på den norske musikkscenen. Det var noe forfriskende og uhøytidelig ved gjengen. Derfor var spenningen der da denne juleplaten kom.

Det er nok av dem som lager tradisjonelle, men ganske så ordinære juleplater. Slik sett innfrir de også her. De gjør det samme med julen som de har gjort med norske klassikere. Leker seg, forener det latinske med det kjente og kjære, gir julen andre farger.

De har fått med seg gjestevokalistene Trond-Viggo Torgersen, sangkvintetten Pitsj, Silya Nymoen og Alexander Joner. I tillegg gir Helge Sunde oss Crispy Christmas Duck på «When you wish upon a star». Med cubanske rytmer, Sergios gebrokne aksent og heftige salsa-versjoner burde dette blitt en fest. Platen er kjemisk fri for dype religiøse tanker, og det i seg selv er et poeng.

Allikevel lar jeg meg ikke sjarmere slik de første platene gjorde. Jeg har gitt den mye spilletid, men fortsatt gir den meg hverken julestemning eller et pusterom fra tradisjonen. Det blir for masete, forvirrende og i mine ører, lite morsomt. Kanskje har konseptet funnet sitt endepunkt?

Jeg har imidlertid ikke noe imot at man tukler med, eller åpner for nytolkninger av julemusikken. Det er ikke alt som glitrer like sterkt. Når det er sagt, kan dette fungere utmerket i konsertsammenheng.

Svein Andersen

En parentes i julemusikken

1 2 3 4 5 6 Sia

Warner Music

Etter en lang karrière både solo og med britiske Zero 7, ble australske Sia Furler plutselig superstjerne med hitlåten «Chandelier» i 2014. De siste syv årene har hun også drevet som suksessfull låtskriver for andre, blant annet Beyoncé og Flo Rida. Det er altså ikke helt overraskende at hun nå gir ut et julealbum utelukkende med nye låter, skrevet og produsert med sin faste studiomakker Greg Kurstin.

All ære til artister som skaper nytt og ikke bare kopierer gamle kjenninger i julemusikken, men dette er et tøft territorium å gå inn i. Og prosjekt Everyday is Christmas blir bare middels godt og interessant fordi låtmaterialet ikke er sterkt nok. Første del er mest «julete», komplett med bjelleklang, mens andre halvdel er mørkere og mer «vanlig» pop.

Konseptet «jul» gir noen rammer for hva som må være med på et album, og Sia har i intervjuer vært ærlig på at hun gladelig kaster seg over dem alle. Dermed er det «santa», «candy», «mistletoe», «christmas lights», «snowman», «snowflake» og «ho ho ho» så det holder, selv om tekstene ikke er bare glade.

Best av forsøkene på nye julehits er nok sarte «Snowflake» og den kraftfulle «Underneath the Mistletoe», som begge er knakende gode og lengtende popballader. Summen blir likevel en parentes både for Sia og i julemusikkhistorien.

Robert Hoftun Gjestad