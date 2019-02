Kobrahjerte kunne vært tittelen på en bloddryppende asiatisk mafiakrim, men den blyge jenta på omslaget, et nostalgisk foto som kunne lignet på forfatteren selv som ung på sekstitallet, leder tankene til en helt annen sjanger – oppvekstromanen.

Og det er gudskjelov, for denne forfatterens del, nettopp det vi får. En klassisk og for det meste vellykket oppvekstroman, der hovedpersonen Aggi, eller Agathe som hun egentlig heter, er født i samme år som forfatteren selv og ferdes de samme stedene. I et rekkehus på Lilleberg i Oslo øst, og i huset til besteforeldrene på Bekkelaget, den såkalte «vestkanten på østkanten» – i Oslo syd, merkelig nok.