Av og til har jeg lurt på hvilke roller som definerer meg. Da har jeg satt opp en liste. Forskjellige ting havnet der, som «forfatter», «venn», «lønnsmottager», i varierende rekkefølge.

Sist jeg gjorde denne listen, ble jeg sittende og tenke på hinduisme. Som beskriver følelsen av et «jeg» som opphopning av dritt. Alle former for identitet er resultat av karma, og den eneste vei ut av lidelsens hjul er å slutte å lure på hva vi er. Vi må slutte å produsere mer ego.