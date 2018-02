«Sigrid Undsets storverk Kristin Lavransdatter er vanskelig å komprimere på én kveld»

1 2 3 4 5 6 Kristin Lavransdatter

«Det er bra at ein ikkje tør gjere det som ein ikkje synest er vakkert – men det er ikkje bra at ein synest noko ikkje er vakkert fordi ein ikkje tør å gjere det».

Kristin er sterk og tør. Likevel slites hun alltid mellom vågemot og skyldfølelse, tvil og tro. Sigrid Undsets monumentale trebindsverk om Kristin Lavransdatter innbrakte forfatteren Nobelprisen i litteratur i 1928.

Kransen, Husfrue og Korset ble dramatisert i tre omganger for Det Norske Teatret (1958, 1960 og 1963). Nå har Svein Sturla Hungnes og Julian Berntzen skapt en musikal over alle tre bind, og den ligger tett opp til originalen. Problemet blir da at Hungnes ikke får tid til psykologisk fordypning av handling eller roller.

Mest et resymé

Det vi får er mest et resymé, med veldig mange episoder. Han får hjelp av scenografens veggløsning: sømløst glir flater frem og tilbake over scenen, skaper både avstand og nære rom, uten at noe stopper opp underveis. Det er selve det dramaturgiske formatet som gjør at det stopper opp her. Altfor mye skal med, og da blir det overflate av det.

Skuespillerne taler til hverandre som på Nationaltheatret i 1950-årene, alt spilles frontalt som i en opera. Det betyr et stillestående preg over forestillingen, spesielt i første akt. Det som tilstrebes er vel ridderdiktningens mange vers og gjentagelser, men handlingsforløpet må nødvendigvis bli skjematisk. Om det så er den ganske spenstige koreografien, så er den ofte frontal i fire parallelle rekker.

Magnus Skrede

Syndens sold ….

Alle er syndige i Guds øyne. Gud ser alt, men ikke dobbeltmoral visstnok. Alle kvinnene her er gravide før de gifter seg, og ikke med den de gifter seg med. Ingen får den de elsker, alle lever i savn, de bøyer seg for plikten, for moralen, for familien, og i angst for ettertidens brennende helvete.

Men så lenge ingen vet noe, er alt man gjør bare et personlig problem.

Det ekteskapelige grå

Kristin og Erlends krafterotiske møte er så sterkt at de viljeløst, og uten anger og ruelse, gir seg hen for livet. Men livet har mange lag. Begge er frie sjeler, men etter hvert som kjærligheten svinner i det ekteskapelige grå, overtar skyldfølelsen, særlig i Kristin.

Hun går bokstavelig talt over lik til sitt eget bryllup, og egentlig uten skyld – et talende regigrep. Hennes utstråling og vesen får alle menn til å falle, og det blir deres bane. Kvinnene tar livet av seg eller hevner seg – og det blir deres. Kristin er bergtatt, men har ikke solgt sin sjel.

Hun elsker, og kan leve med skylden så lenge Erlend er hennes. Erlends drifter er så sterke at de bare rekker til Kristin, og ikke til følgene: de åtte barna. De er i veien. Når han sviker henne, og dessuten taper alt i et storpolitisk spill om kongemakten, er også hans tid ute. Erlend utånder i et Pietá-tablå i Kristins fang, og hun går i kloster.

Magnus Skrede

Troens svøpe

For sterkt? Ikke i et stykke som er så fullt av overtro og katolisisme, synd og soning, hat og tilgivelse. Dette er et av flere nydelige øyeblikk fra Hungnes’ side, men det som binder hele det storslåtte verket sammen, er musikken. Som den skal i en musikal.

Julian Berntzen har tatt et stort skritt videre siden Hellemyrsfolket. Den musikalske tidsånden virker ekte, der den flyter mellom gregorianske melodistrekk, folkelige danserytmer, kvint- og kvartsprang i korpartiene, og vakre middelalderballader.

Modale tonearter er gjennomgående og skaper den tilstrebede middelalderstemningen, utmerket håndtert av orkesteret som sitter bak scenen. Ensemblet er beundringsverdig samstemt i korsangen. Om noe virker gammeldags her, er det ikke musikken.

Karismatiske

Herborg Kråkevik og Hans Marius Hoff Mittet er to karismatiske personligheter i norsk musikkteater. Om det første avgjørende møtet ikke er dampende erotisk, er begge så stålsikre musikalsk at tilgivelsen er nær. Hoff Mittet har en egen gåtefull maskulinitet, og Kråkevik noe seljekvistaktig i sin svale skjønnhet. Hun er ikke til å brekke, han ikke til å temme. Temperamentet mellom dem er upåklagelig.

Høydepunkt er Kristins og Erlends solosanger og deres vidunderlige duett i 2. akt. Litt mye «Les Miz»-påvirkning er det riktignok, som «Master of the House»-fornemmelsen i åpningen av 2. akt, og «Kven er eg», Erlends arie mot slutten, bygget omtrent som «Who am I?» Men virkningsfullt er det!