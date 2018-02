Verdt å få med seg

Smultronstället

Torsdag starter den norske markeringen av jubileet. Linn Ullmann vil holde åpningsforedraget på Cinemateket i Oslo, og det blir visning av Smultronstället (Jordbærstedet). Også Cinematekene i Bergen og Trondheim viser retrospektive serier gjennom året.

Høstsonaten

Filmen er fra 1978 og har Ingrid Bergman i hovedrollen som den ambisiøse pianisten som prioriterte karrieren foran datterens behov. Høstsonaten er satt opp som teater mange ganger, og 22. februar er det premiere på en ny versjon på Teateret Vårt i Molde. Vivi Sunde spiller hovedrollen, og regien er ved Terje Skonseng Naudeer.

LOGO

Bergmanpodden

Et ukentlig program på Sveriges Radio. Hele Bergmans katalog skal opp til samtale i løpet av året, film for film. Det er 37 i alt. I forrige uke fortalte regissør Suzanne Osten om sine erfaringer med Bergman. Hun opplevde en gang at han ringte for å rose hennes arbeid, neste gang sendte han et brev som var så hardt at det nesten tok motet fra henne. Han kunne være «veldig rå», sier Osten.

Dokumentarfilm

Jane Magnusson er blant dem som har koblet #metoo og Bergman. «Antingen var man med honom och fick en fantastisk karriär eller så kritiserade man honom och fick en mindre bra karriär,» ifølge Magnusson. Hun holder på å ferdigstille en dokumentarfilm som skal ha premiere i Cannes i mai. Hun lager også en TV-serie som vil bli vist på SVT i løpet av året.

Festival på Dramaten

Ingmar Bergman var ansatt på Dramaten i Stockholm i flere omganger, han var også sjef i perioden 1963–66. Dramaten har en egen Bergmanfestival i høst (23.august-2.september). Blant annet blir det urpremiere på forestillingen De oroliga, som bygger på romanen av Linn Ullmann. Det er Pernilla August som har regien.