Kacey Musgraves’ nye plate kan være den vi husker best ved årets slutt

I countrymusikken er fenomenet «crossover» blitt veien å gå for å nå et størst mulig publikum. Det er selvsagt en hårfin balansegang mellom country og pop, og det kreves noe ekstra for å ta steget fullt ut.

Kacey Musgraves (29) har det som skal til, og kan bli virkelig stor. Hennes nye album møtes nå av ekstatiske anmeldelser.

Badet i lys

Som artist er Musgraves dønn ærlig og ikke redd for å vise følelser. Albumtittelen henspiller på den siste timen av dag, da alt bades i lys. Og slik oppleves også dette albumet, som badet i lys og varme, kjærlighet og gode vibrasjoner.

Men som ellers i livet finnes også melankolien der i skyggene.

Hver sang er som et lite under, og svært fengende om hun synger om sommerfugler, regnbuer, mamma eller en ensom weekend. Virkelig nært og vakkert blir det i den drøyt et minutt lange pianoballaden «Mother». I sine sanger reflekterer hun over hvor magisk livet kan være, om kontrastene og gleden, men også om tiltro og savn.

Storartet popmusikk

Hennes popsanger imponerer, de har en naturlig flyt og stimulerer nynnemuskelen. Ta en sang som «High Horses», reinspikka disco. Eller «Lonely Weekend», kanskje en av albumets flotteste låter. Eller den kosmiske «Oh, What a World». Eller «Slow Burn» med sin betagende banjo. Eller den melankolske «Happy & Sad».

Det jeg skal frem til, er at hver sang har en følsom nerve som gjør dette til storartet popmusikk. Hvor er så det blitt av countrydamen? Hun er der i rikt monn, i tekstuniverset, og lytt nøye til instrumenteringen og ikke minst til vokalen.

Kacey Musgraves

Fantastisk sanger

For ved siden av å være en strålende låtskriver er det som sanger Musgraves er som best. Der viser hun alle fargene og nyansene. Den mykheten i stemmen, kombinert med fleksibiliteten der hun med den største naturlighet behandler hver tone med delikat innlevelse, er få sangere forunt.

For hvert nye album slipper hun oss tettere innpå seg. Hun var, og er på et vis, fortsatt småbyjenta som har gjort temaet kjærlighet og savn i en liten by til noe stort og viktig. Rebellen og opprøreren har midlertidig tatt en pause, og i stedet grepet øyeblikket i livet da alt stemmer. Denne gangen har hun funnet lykken, noe også albumet er preget av. Hun har giftet seg.

Pila peker mot himmelen

Kacey Musgraves har personligheten, utstrålingen, sangene og stemmen, og Golden Hour kan fort være nøkkelen som åpner porten til de største konsertarenaene og gjør henne til verdensstjerne.

Hun har nå gitt ut tre plater, pluss en juleplate. Debuten Same Trailer Different Park (2013) traff perfekt og vant to Grammy-priser, blant annet som årets beste countryalbum. Oppfølgeren Pageant Material (2015) viste at hun var kommet for å bli, og nå står hun på et nytt startpunkt, på pop-terskelen, der suksessrike Taylor Swift en gang var.