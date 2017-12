Der er flest kvinnelige kunstnere i Norge, men det er menn som stikker av med salgene.

En rapport fra Telemarksforskning viser at kvinneandelen blant billedkunstnere var 64 prosent i 2006 og hele 72 prosent i 2013.

De ti kunstnerne som tjener mest, og dermed mottar høyest utbetaling av følgerettsvederlag fra BONO, er alle menn, ifølge rapporten «Kunst i tall», som Rambøll Management Consulting har laget for Kulturrådet.

10 av 10 er menn

De ti kunstnerne som selger best er:

Håkon Bleken

Sverre Koren Bjertnæs

Jens Johannessen

Håkon Gullvåg

Bjarne Melgaard

Odd Nerdrum

Kjell Erik Killi Olsen

Pushwagner (Terje Brofos)

Svein Strand

Mikkel McAlinden

Galleri Brandstrup

– Konservativt kunstmarked

Lederen i Norske Billedkunstnere, Hilde Tørdal, mener kunstmarkedet er veldig konservativt, og at det forklarer mannsdominansen.

– Vi har en svak utvikling når det gjelder likestilling i kunstmarkedet. Mannlige kunstnere oppnår mye høyere prisene enn kvinnelige kunstnere på samme nivå, sier Hilde Tørdal.

– Markedet gjør som markedet vil, men staten og andre innkjøpere bør bli mer bevisst på å kjøpe inn kvinnelige kunstnere, sier Tørdal.

Hun mener hele kunstfeltet trenger en holdningsendring.

– Kvinnelige kunstnere er systematisk blitt utelatt av kunsthistorien og i innkjøpspolitikken, mens andre får den anerkjennelsen de fortjener for sent. De oppnådde derfor ikke høye priser da de var på sitt mest aktive, sier Tørdal og peker på kvinnelige kunstnere som for eksempel Siri Aurdal, Elisabeth Haarr og Sidsel Paaske.

Økning i eksportinntektene

Inntektene fra eksport av visuell kunst har økt fra 306 millioner norske kroner i 2015 til 594 millioner i 2016, ifølge rapporten.

– Sier ikke noe om kunstnernes inntekter

Leder i Norske Billedkunstnere, Hilde Tørdal, sier eksportinntektene ikke sier noe konkret om kunstnernes inntekter.

– Vi er usikre på hva som forklarer økningen, men det kan være enkeltsalg, som for eksempel «Pikene på Broen» av Edvard Munch. Slike enkeltsalg har stor betydning på statistikken, sier Tørdal.

«Pikene på broen» ble i november 2016 omsatt for 456 millioner kroner. Ifølge Dagens Næringsliv var det en anonym selger som la ut Edvard Munchs kjente verk for salg under Sotheby's halvårlige auksjon i New York.

Konsulentfirmaet Rambøll har laget rapporten for Kulturrådet og baserer seg på eksporttall fra Tolletaten. Det var en anonym eier som solgte Munch-verket.

– Hvis verket hadde en norsk eier, så er det med i tallgrunnlaget, og da forklarer det hele økningen, sier prosjektleder Hanne Holden Halmrast i Rambøll Management Consulting, som antar at det var en norsk selger.

– Kunstbransjen tjener penger

Tørdal mener tallene for eksport av visuell kunst forteller at kunstbransjen som sådan tjener penger.

– Gallerister, kunsthandlere og auksjonshus tjener penger, men lite går tilbake til den enkelte kunstner. Vi er opptatt av at pengestrømmen må gå tilbake til kunstneren som skaper verket og tar all risiko med den kostbare produksjonen, sier Tørdal.

Ifølge rapporten fra Telemarksforskning er gjennomsnittlig inntekt fra kunstnerisk virksomhet 89.000 for billedkunstnere.

– Mange kunstnere har sin hovedinntekt fra andre virksomheter. Det kan være en lærerjobb eller som ufaglært i helsevesenet. Det er derfor en del av vår politikk går ut på å øke inntektene fra utstillingsvirksomhet, slik som utstillingshonorar og utstillingsvederlag, sier Tørdal.

Viktig kunnskapsgrunnlag

Direktør Kristin Danielsen i Norsk kulturråd sier til Aftenposten at den årlige bransjestatistikken «Kunst i tall» gir et nyttig kunnskapsgrunnlag både for Kulturrådet og andre aktører og beslutningstagere som er avhengig av å forstå utviklingen på kulturfeltet.

