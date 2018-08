I løpet av halvannet år har investorene Providence Equity Partners kjøpt tre store musikkfestivaler. Nyheten om at Øyafestivalen er nummer tre i handlekurven kom rett før åpningen av årets festival.

Dagens festivalledelse skal ha sikret seg fortsatte eierandeler, og at de får et ord med i laget i fremtiden.

Providence har et datterselskap kalt Superstruct, som også har eierskap i festivaler som Sónar i Spania og Sziget i Ungarn.

– Deltagelsen i Superstruct handler om at Øyafestivalen blir del av en større gruppe av aktører med felles interesser. Festivalen skal fortsatt drives av den samme ledelsen og med samme profil som vårt publikum kjenner, med kontor og daglig virke i Oslo. Øyafestivalen AS, som driver festivalen, vil for ordens skyld fortsatt være et norsk selskap hjemmehørende i Norge, skriver bookingsjef Claes Olsen i en pressemelding.

Internasjonalisering og samarbeid

Olsen sier videre at Øyafestivalen lenge har lett etter samarbeidspartnere i en bransje som gjennomgår store endringer. Han mener det er nødvendig for at Øya fortsatt skal være en ledende norsk musikkfestival.

I pressemeldingen sies det ikke noe om prisen Providence betaler. I stedet legger Olsen vekt på at de tilføres ressurser:

-Vi er sikre på at Øyas posisjon i denne konstellasjonen vil gi oss muligheter til å hjelpe norsk musikk ut i verden gjennom kanaler vi ellers ikke ville hatt tilgang til. Samtidig vil dette ytterligere forsterke Oslo som festivalby, sier Claes Olsen.

Lover uavhengighet

Providences første festivalkjøp var den ungarske festivalen Sziget. Strategien ser ut til å ha vært det samme som ved Øya-kjøpet. Den lokale ledelsen beholdt, ifølge Reuters, 30 prosent av eierskapet. De fikk også fortsette i ledelsen.

Investorenes mål er å bruke sine store finansielle ressurser på å «globalisere» festivalen.