Regissør stormet scenen under Amanda-utdelingen

Ifølge TV 2 skjedde det da prisen Folkets Amanda skulle deles ut. Bashir tok mikrofonen og holdt en tirade fra scenen – før han viste fingeren, ifølge kanalen.

Episoden vil bli klippet bort fra sendingen, opplyser informasjonsansvarlig Håvard Solem i TV 2, som sender showet.

– Vi har ikke lagt opp til åpen mikrofon ved Amandapris-utdelingen. Vi valgte å spille inn introen på Folkets Amanda på nytt, sier han.

Beste regi på filmen «Hva vil folk si»

Filmskaper Iram Haq (42) vant prisen for beste regi for «Hva vil folk si» under utdelingen.

42-åringen, som er født og oppvokst på Stovner i Oslo, har lang fartstid bak seg som skuespiller og filmskaper.

– Denne filmen er basert på og inspirert av mitt eget liv, sa Haq.

I filmen følger vi en 16 år gammel norsk-pakistansk jente som havner i kulturkonflikt med familien sin på grunn av et romantisk forhold.

De andre nominerte i kategorien var «Thelma» av Joachim Trier og «Utøya 22. juli» av Erik Poppe.

«Røverdatter» beste dokumentarfilm

Filmen «Røverdatter» av Sofia Haugan vant prisen for beste dokumentarfilm under Amanda-utdelingen.

«Per Fugelli: Siste resept» av Erik Poppe og «Bjarne vil ikke på film» av Weronica Nitsch var de andre nominerte.

Carsten Aanonsen er produsent for dokumentarfilmen, som er regissert av Sofia Haugan. I filmen forsøker Haugan å hjelpe faren sin ut av livet i rus og kriminalitet.