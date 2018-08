Til tonene av Per Asplins «Sommervind» og stående applaus seilte Maud i havn i Vollen i Asker lørdag. Musikk, norske flagg og folkefest hører med når et 101 år gammelt stykke polarhistorie endelig vender hjem.

– Det er den lengste båten jeg har sett, sier Amelie Rasch-Eklund (5).

– Og den gamleste, skyter Vilde Sofie Rasch-Eklund (8) inn.

Med selvlaget velkomstplakat er de blant de mange som har gledet seg til å feire Maud.

– Gjør det for Amundsen

Skipet ankom Vollen etter skjema klokken 13 lørdag, ledsaget av store og små båter. Inne på land hadde flere tusen møtt opp.

– Det er helt utrolig med så mange båter og mennesker, det er fantastisk hyggelig, sier prosjektleder Jan Wanggard. Han ble mottatt som en helt etter den lange reisen som startet på andre siden av Atlanterhavet for nesten to måneder siden.

– Det er jo helt i Amundsens stil. Hvis det er noen vi virkelig gjør dette for, så er det Amundsen, sier Wanggard.

Han er veldig lettet over å ha fått Maud helskinnet over havet.

– Det er vidunderlig deilig, skulderne er endelig langt nede etter å ha seilt over Atlanteren i sommer, som var en ganske stor utfordring. Det er ikke ofte man har en så stor følelse av lettelse, sier Wanggard.

Prosjektet med å få Maud hjem startet allerede i 2011, og skipet ble hevet i 2016.

– Trist at den ble liggende der

Flere av etterkommerne til Roald Amundsen og hans mannskap ville også få med seg skipets hjemkomst.

Jann Pettersen har vokst opp med historier om polarskipene til Roald Amundsen fra bestefaren Jørgen Stubberud som både deltok på Fram-ekspedisjonen til sydpolen og var med på å bygge «Maud».

– Da Amundsen gikk konkurs ble Maud solgt og senere sank den. Bestefar fortalte at han syntes det var trist at den ble liggende der, sier Pettersen.

– Hva tror du han ville han sagt om han kunne sett skipet her i dag?

– Nei, det tør jeg nesten ikke tenke på. Han hadde nok ikke trodd den skulle komme tilbake, sier Pettersen.

– Historisk dag

– Det er jo en historisk dag, sier Liv Døvre, som står i kø sammen med Jan Petter Strømsheim for å sikre seg Maud-frimerker som et minne.

De bor på Vollen og er opptatt av at nye generasjoner også skal lære historien om Maud.

– Vi har vært mye her nede og badet sammen med barn og barnebarn. Da har vi fortalt om Maudbukta og at det var et skipsbyggeri her en gang. Så har vi lett etter nagler og andre ting. Seilskutene slapp ballasten her, så det er mye spennende å finne, forteller Døvre.

Fakta: Maud Konstruert av skipsbygger Christian Jensen og sto ferdig i Vollen i Asker i 1917. Oppkalt etter daværende dronning Maud. Skipet var 120 fot (36,5 meter) langt og 40 fot (12,3 meter) bredt. Det veide 392 tonn og hadde en semidiesel-motor. Polfarer Roald Amundsen fikk skipet spesialbygget for at det skulle kunne fryses fast i isen og drive over Nordpolen for å nå polpunktet. Maud seilte ut fra Christiania i 1918 med et mannskap som inkluderte blant annet Oscar Wisting og Helmer Hanssen, som begge var med på Amundsens berømte sørpolsferd i 1910–1912. Ekspedisjonen ble forsinket av ulike årsaker, og Maud endte opp i Nome i Alaska i 1925. Amundsen solgte skipet til Hudson's Bay Company, og skipet forliste til slutt i 1931 i Cambridge Bay i Nordvestpassasjen, nord i Canada. I nærmere 90 år ble skipet liggende som vrak ved en strandkant og ble etter hvert en attraksjon for dykkere. I 1990 ble vraket kjøpt av Asker kommune for én dollar. Det ble anslått at det ville koste 230 millioner kroner å sette vraket i stand og få det transportert til Norge. I 2011 startet prosjektet «Maud Returns Home» med mål om å få Amundsens gamle polarskipet tilbake til Asker. Initiativtager til prosjektet var firmaet Tandberg Eiendom AS. I 2016 ble vraket hevet, og i 2017 ble det fraktet til Grønland. 23. juni 2018 startet reisen hjem, og skipet ble slept over Atlanterhavet. Søndag 5. august nådde polarskipet norske farvann. Lørdag 18. august kommer Maud hjem. Etter at skipet er konservert skal det få et eget spesialkonstruert bygg i Vollen i Asker. (©NTB)

Internasjonal oppmerksomhet

Da Maud endelig var i havn fikk publikum komme ut på moloen for å ta en nærmere kikk på skipet. Andre var så heldige at de fikk møte hilse henne velkommen allerede ute i fjorden.

– Dette er noe av det største som har skjedd i båtverdenen i alle fall etter krigen. Det er bare å ta av seg hatten. Man må være både litt gæren og veldig flink for å få til noe som dette her. Det er helt eventyrlig, sier Skipper André Aaby.

I båten ternen hadde han og medlemmer i venneforeningen dratt ut for å følge skipet den siste etappen. Nå håper han Maud får bli værende i Vollen.

– De fortjener en sånn attraksjon. Det er stor internasjonal oppmerksomhet allerede, vi har hatt med oss flere britiske, tyske og nederlandske journalister i dag. De synes det er helt utrolig, sier han.

Utover dagen skal han ta med flere ut i båten for å beundre Maud fra alle sider.

– Så får vi se. Men fest blir det, sier han.

Kommer til Oslo søndag

Etter fortøyning fortsatte feiringen med hilsener fra blant andre den canadiske ambassadøren til Norge Bob Paquin og Askers ordfører Lene Conradi.

For de som ikke fikk med seg dagens begivenhet, blir det mulig å se Maud allerede søndag.

Søndag formiddag fortsetter ferden forbi Roald Amundsens hjem i Bunnefjorden for å hedre polfarereren. Deretter passerer Maud Oslo sentrum og vil bli tatt imot av ordfører Marianne Borgen ved Havnelageret.

Etter feiringen skal Maud fraktes til Tofte i Hurum kommune for konservering. Planen er at Maud etterhvert skal få et spesialbygg i Asker som den del av Oslofjordmuseet.