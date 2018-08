Maud kom hjem til Asker lørdag - 101 år etter sjøsettingen

Etter 85 år på havets bunn og 101 år etter sjøsettingen ved Vollen i Asker er Maud på vei hjem. Slepet som startet allerede i juni på den andre siden av Atlanterhavet nærmer seg nå slutten.

Mange båter har fulgt Maud på vei inn Oslofjorden.

Les mer om polarskipets historie: 101 år etter at Roald Amundsens «Maud» forlot Vollen i Asker, er det lørdag duket for stor festivitas når et av norsk polarhistories store klenodier er tilbake

Skipet ankom Vollen rundt klokken 13 lørdag, og ble møtt av et stort publikum.

Prosjektleder Jan Wanggaard sier til NRK at det føles surrealistisk å seile inn i Oslofjorden med polarskuten. Prosjektet med å få Maud hjem startet allerede i 2011, og skipet ble hevet i 2016.

Slepet over Atlanterhavet startet i juni 2018.

Ved Vollen blir Maud mottatt med jazzmusikk og sang fra Sjømannskoret.

Etter fortøyning blir det «Maud-kake» på Oslofjordmuseet og hilsener fra blant andre den canadiske ambassadøren til Norge Bob Paquin og Askers ordfører Lene Conradi.

Søndag formiddag fortsetter ferden forbi Roald Amundsens hjem i Bunnefjorden hvor det også skal feires. Deretter passerer Maud Oslo sentrum og vil bli tatt imot av ordfører Marianne Borgen ved Havnelageret.

Etter feiringen skal Maud fraktes til Tofte i Hurum kommune for konservering. Planen er at det etter hvert skal bygges et museum for Maud i Asker.