Bragepris-vinner Monica Isakstuen forlater Tiden forlag

Forlaget meldte fredag at Henrik Langelands bok Eventyrerne. En fortelling om Aker i vår tid trekkes fra markedet etter at litteraturkritiker Bernhard Ellefsen i Morgenbladet avdekket at lengre passasjer i boken er hentet fra Wikipedia, historiske lærebøker og Store norske leksikon.

– Ingen dramatikk

I går meldte forlaget Pelikanen, som eies av blant annet brødrene Karl Ove og Yngve Knausgård, at forfatteren Monica Isakstuen melder overgang fra Tiden til Pelikanen.

Isakstuen fikk i 2016 Brageprisen for romanen Vær snill med dyrene.

Hun jobber nå med en roman som skal være ferdig til høsten, men har i mellomtiden ferdigstilt et skuespill i samarbeid med Dramatikkens hus. Det er klart for utgivelse nå i vår.

Det har tittelen SE PÅ MEG NÅR JEG SNAKKER TIL DEG og har allerede fått mye positiv oppmerksomhet.

I en e-post til Aftenposten svarer Isakstuen slik på spørsmålet om hvorfor hun bytter forlag:

«Dette forlagsbyttet handler mer om hvilken retning jeg vil gå i enn hvor jeg kom fra. Min avgjørelse om å gå til Pelikanen er resultat av en lang tankeprosess og har å gjøre med min utvikling som forfatter, hva slags lesninger jeg ønsker meg underveis og på hvilken måte jeg jobber.

Pelikanen er et lite forlag bestående av entusiaster som gir ut litteratur av høy kvalitet, jeg gleder meg til å jobbe sammen med og utgi mine bøker der. Når det er sagt vil jeg understreke at mitt mangeårige samarbeid med Tiden har vært godt, og at byttet skjer uten dramatikk.»

Trist å miste en så begavet forfatter

Forlagssjef Richard Aarø i Tiden Norsk Forlag har visst siden i høst at Monica Isakstuens neste bok ikke kommer ut på Tiden.

– Vi synes selvsagt det er trist å miste en så begavet forfatter. Det har vært en fornøyelse å samarbeide med henne både som forfatter og kollega. Jeg ønsker henne all mulig hell og lykke i fortsettelsen, skriver Aarø i en e-post.

– Hvilken betydning har det for dere at Isakstuen forsvinner?

– Heldigvis har vi en fin tilstrømning av nye forfattere til Tiden, så dette tåler vi.

