«Springsteen on Broadway»: Så intimt har du aldri møtt Bruce før

I et helt år har Bruce Springsteen (69) spilt akustiske låter og fortalt sin historie fem dager i uken på intime Walter Kerr Theatre i New York. Hans aller første «vanlige» og fast betalte jobb, som han spøker med i starten av showet.

Lørdag er siste kveld på scenen, og umiddelbart etterpå slippes opptaket Springsteen on Broadway på Netflix. Filmen, som showet, er en to og en halv times lang monolog som bygger på artistens omfattende og sterke selvbiografi Born to Run. Den som har lest den, vil kjenne igjen både historier og manuslinjer fra boken.