Nå øker NRK-lønningene. Dette tjener de på Marienlyst.

I forbindelse med omorganisering av Nyhetsdivisjonen for å bli bedre på nett og levere direkterapportering på TV, har NRK rekruttert en rekke personer med erfaring fra mediehus som VG, Dagbladet og TV 2.

Og måten det har skjedd på, er et tegn på endringer i NRKs lønnspolitikk, mener flere medieledere Medier24 har snakket med.

– Taper gode hoder i lønnskamp mot NRK

– Historisk har NRK betalt dårligere enn kommersielle aktører. Nå ser det ut som om dette bildet holder på å endre seg – NRK er i ferd med å bli lønnsledende, i hvert fall for folk de henter utenfra, mener Dagbladets sjefredaktør John Arne Markussen.

En annen medieleder som merker denne utviklingen er TV 2s organisasjons- og kommunikasjonsdirektør Sarah Willand.

Kanalen har det siste året vært gjennom en omfattende nedbemanning, og i tillegg mistet flere profiler til NRK. Willand sier det slik:

– Vi har alltid måtte konkurrere på lønn mot de største kommersielle konkurrentene våre. Men at vi taper gode hoder i en lønnskamp mot NRK, det er nytt.

Dette tjener de nye profilene

Ifølge lønnsstatistikken fra Norsk Journalistlag hadde de nær 1500 NJ-organiserte i 2016 en snittlønn (fastlønn, før tillegg og overtid) på 538.790 kroner. Det plasserer NRK på 31. plass blant norske mediebedrifter.

Nå er det flere tegn som kan tyde på at NRK nå holder på å løfte lønnsnivået – særlig på mellomleder – og redaktørnivå.

Men også på lavere nivå, viser tallene Medier24 har fått innsyn i:

Da NRK i vår ansatte TV 2-profil Yama Wolasmal som journalist og programleder, fikk han en fastlønn på 655.000 kroner. Det er langt over snittet, både for hele bedriften og for ansatte med sammenlignbar ansiennitet. Gjennomsnittlig fastlønn for ansatte med 16 års ansiennitet var i fjor 527.968.

Fra TV 2 kom også Dyveke Sandtorv Nilssen til jobb som nyhetssjef og en lønn på 884.750 kroner.

På direktørnivå har det etablert seg et nivå på rundt 1,5 millioner kroner.

Fakta: Lønnsnivået til noen av dem NRK har hentet det siste året: nettsjef – Hildegunn Amanda Soldal – 1.200.000

1.200.000 redaktør direkte – Espen Olsen Langfeldt – 1.150.000

1.150.000 redaktør P3 –Camilla Bjørn– 1.015.000

1.015.000 redaktør fag– Marius Tetlie– 975.000

975.000 redaksjonssjef–Arve Bartnes–820.000 Og slik er lønnen for et utvalg andre ledere og direktører: kringkastingssjef– Thor Gjermund Eriksen –2.982.550

–2.982.550 direktør lokalisering– Jon Espen Lohne –1.801.500

–1.801.500 juridisk direktør– Olav Nyhus –1.683.750

–1.683.750 distriktsdirektør– Grethe Gynnild-Johnsen –1.596.450

–1.596.450 direktør Marienlyst– Vibeke Furst Haugen –1.575.400

–1.575.400 nyhetsdirektør–Alexandra Beverfjord–1.554.450

–NRK er en attraktiv arbeidsplass

Så er lønn selvsagt ikke den eneste eller viktigste beveggrunnen for å bytte jobb. Tvert imot, sier den tidligere VG-profilen Olsen Langfeldt.

Han beskriver selv at han er «omtrent på samme nivå som i VG», men nå uten firmabil og med en noe dårligere pensjonsavtale.

– For å si det sånn: «Money can't buy me love». NRK er en attraktiv arbeidsplass, med utrolig mye flinke folk som jobber der. Og den jobben vi skal gjøre var det som fristet meg, sier han.

Advarer NRK mot utviklingen

Etter hva Medier24 erfarer, har både Wolasmal og Sandtorv Nilssen gått opp i lønn fra TV 2–til forholdsvis tilsvarende stillinger i NRK. Det er dette som oppleves som helt nytt.

–NRK må selvsagt få lov å rekruttere folk. Men lønn er et av fortrinnene som kommersielle mediebedrifter historisk sett har hatt. Og hvis de skal konkurrere på lønn–i en tid hvor vi står i en situasjon med nedbemanning og innsparinger–så får det noen konsekvenser for oss, sier nyhetsredaktør i TV2 Karianne Solbrække.

– Blir det vanskelig for dere å lykkes?

– Vi heier på NRK. Det er bra for mediemangfoldet at de er sterke. Og TV 2 har tradisjon for å vinne nyhetskampen på breaking news. Så jeg mister ikke nattesøvnen av det, men jeg er opptatt av at de må være seg dette bevisst.

–Illustrerer den finansielle ubalansen

Dagbladets sjefredaktør John Arne Markussen understreker at han også forstår at folk ønsker seg til «statskanalen».

– Det oppleves nok som et trygt sted å være. Men det illustrerer samtidig hovedutfordringen i bransjen: den finansielle ubalansen mellom dem og alle oss andre, sier han.

NRK får som kjent årlige lisensinntekter som har vokst voldsomt de seneste åra, og i år kan nærme seg 6 milliarder kroner.

–Vi er hverken lønnsdrivende eller lønnsledende, svarer nyhetsdirektør Alexandra Beverfjord i NRK

At NRK har brukt lønn som virkemiddel i kampen om de beste hodene, avviser nyhetsdirektør Alexandra Beverfjord:

– Nei, det er simpelthen ikke riktig. Overordnet så er NRK hverken lønnsledende eller lønnsdrivende. Folk som søker seg, hit gjør det av andre kriterier, og vi ser etter folk som har riktig profil og forståelse for allmennkringkasteroppdraget, sier hun.

– Når andre ledere i bransjen beskriver en slik utvikling, tar de feil da?

– Det er i hvert fall et faktum at vi ikke er lønnsledende–det kjenner vi oss rett og slett ikke igjen i. Så vil jeg som sagt ikke gå inn på de enkelte prosessene og ansettelsene.