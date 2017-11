Aftenposten-leder kåret til årets medietalent

«Hun har ansvar for det som blir beskrevet som den viktigste enkeltoppgaven for mediebedriften. Hennes innsats har vært avgjørende for at Aftenposten i dag teller nærmere 100.000 betalende digitale abonnenter».

Slik begrunner juryen prisen til Jorun Berntsen, leder for digitale brukerinntekter og abonnement i Aftenposten.

Torsdag kveld fikk hun prisen for årets talent av Medienettverket – forum for kvinner i ledelse, som er et nettverk og forum for kvinnelige medieledere.

Prisen gis til kvinner under 35 år som viser stort ledertalent i en mediebedrift i Norge, og som har vist gode resultater innen journalistikk, marked eller organisasjon.

Berntsen ble leder for digitale brukerinntekter i Aftenposten i april 2016. Tidligere har hun vært produktsjef i Aftenposten og prosjektleder i Schibsted Norge.

Prisen for årets kvinnelige leder gikk til Helje Solberg, redaktør og administrerende direktør i VGTV.

Solberg har vært ansatt i VG i 23 år, og ble den første kvinnelige nyhetsdirektøren i avisen i 2006. Juryen begrunnet prisen blant annet med hennes innsats for å rekruttere og være mentor for andre kvinnelige medieledere og at hun har «banet vei i et mannsdominert miljø».

Medienettverket ønsker med prisene å «løfte frem talenter og ledere som bidrar til å utvikle mediebransjen». Prisen for årets kvinnelige leder er blitt delt ut siden 1999, mens prisen for årets talent er delt ut åtte ganger tidligere.