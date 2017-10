1 2 3 4 5 6 Stranger Things – sesong 2

NB! Denne anmeldelsen inneholder noe informasjon om hva som skjer i sesong 2 av Stranger Things.

Det var ikke mye som overrasket mer i fjor enn da Stranger Things landet på Netflix-skjermene våre midt på sommeren. Den nerdete guttegjengen som kjempet mot overnaturlige krefter og onde forskere var en 80-tallsfest av en serie, fylt opp av de mest sympatiske heltene vi har sett siden Goonies og Stand By Me ble lånt i stykker fra VHS-hyllene på norske bensinstasjoner.

Netflix

Russisk barnespion eller bare en morderisk freak

Man kan si det samme om sesong 2, som har kanskje årets høyeste serieforventninger knyttet til seg. Lydsporet fra sterke tidsmarkører som Ratt, Scorpions og Cyndi Lauper sitter naglet i gutteromsvegger og bilstereoer, arkadespillene er så nostalgiske at de kunne fylt opp en hvilken som helst hipsterbar i Oslo, og Will, Dustin, Lucas og Mike må igjen bruke all sin dyptpløyende kunnskap mot et monster fra parallellverden Upside Down.

Det vil si kompetanse fra Dungeons & Dragons, men også noen gode tips plukket opp fra de nye heltene Ghostbusters. Kort fortalt, uten å avsløre for mye av handlingen: stakkars Will ser stadig nye syner fra Upside Down, og et nytt monster står parat til å kaste seg over og inn i den lille kroppen hans.

Samtidig kjenner forskningsobjektet Eleven, som lever i skjul etter forrige sesongs mistanker om at hun var russisk barnespion eller bare en morderisk freak, på behovet for å treffe sine gamle venner eller finne mer ut moren hun aldri har truffet.

Se traileren til sesong 2 her:

Likheten med første sesong gir serien noen åpenbare styrker. Den perfekt utførte 80-tallshyllesten (til tiårets popkultur, ikke selve tiåret) er barnslig kilende, og frydefull som en 15-årings første klinedans på skoleball. Det er skikkelig stas å treffe denne favorittgjengen igjen, bare ett år etter de reddet både kompisen Will og, vel, verden, og serien når først sitt potensial når de atter en gang blir ordentlig samlet igjen.

Netflix

Kunne vært fortalt på 90 minutter

Samtidig gir alle likhetene Stranger Things noen tydelige svakheter i andre sesong. Den parallelle, monstermørke verden Upside Down byr ikke på samme overraskelser som i første runde, og man blir mer oppmerksom på at rundt åtte timer med Stranger Things strengt tatt er en langstrakt utgave av filmene den hyller.

Altså: historien i sesongen kunne fint vært fortalt på drøye 90 minutter, og det er i hvert fall ikke behov for en episode mer enn første sesongs åtte.

Fra halt til spurt

Men så løftes det opp av disse strålende, unge skuespillerne, som alle er blitt enda bedre siden forrige gang. Serieskaperne Duffer Brothers’ evne til å krydre med smarte og lekre detaljer holder det også underholdende gjennom de langsomme strekkene, samtidig som de legger ut en lang lunte til et emosjonelt fyrverkeri som på slutten får nyttårsaften til å blekne.

For mens Stranger Things 2 halter seg gjennom første halvdel, riktignok etter en god åpning, blir det derimot skikkelig grasiøs spurt i de to siste episodene.

Netflix

Nostalgisk eventyrthriller om venner og deres monstre

Wills nye kamp mot et monster fra Upside Down gjenforener bestevennene hans og alle rundt dem, og vi får både nye konstellasjoner, storslagne oppgjør med mørkets krefter og Winona Ryder med nok en nervøs karrièrebeste.

Vennskap skildres, verden reddes, og andre sesong av Stranger Things løfter seg fra en anelse skuffende til ren perfeksjon i kategorien nostalgisk eventyrthriller om venner og deres monstre.

Og om man ikke kjenner litt på rusket i øyet eller aner en liten potet i halsen når «Every Breath You Take» lydlegger seriens avsluttende scener? Da skal man være laget av et spesielt type demagog-DNA som er plantet på jorden for å ødelegge alle spor etter 80-tallet.