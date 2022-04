Verdens rikeste mann vil ha full ytringsfrihet og null anonymitet på Twitter

– Hvis endringene overhodet lar seg gjennomføre, kan Twitter bli enda viktigere, mener Fritt Ord-direktør Knut Olav Åmås.

Elon Musk er en av brukerne på Twitter med flest følgere og mest engasjement rundt seg. Nå vil han forsøke å løse det sosiale mediets mange problemer.

Elon Musk offentliggjorde mandag at han har tatt kontroll over hele Twitter. Han kjøper selskapet for 402 milliarder kroner og tar det av børsen. Dermed vil han langt på vei kunne gjøre hva han vil med det. Dersom Musk gjennomfører det han har varslet, blir det store endringer på Twitter fremover.

Musk vil: