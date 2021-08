Ballett slik publikum vil ha det

Nok en ballett av Jiří Kylián har hatt Norges-premiere i Operaen.

Samantha Lynch tar seg over til scenen i «One of a kind».

Sidsel Pape Ballettanmelder

32 minutter siden

For 23 år siden gikk 23 dansere og en cellist på scenen i Den Haag. De oppførte bestillingsverket One of a kind for å feire 150-årsjubileet til den nederlandske grunnloven. Lørdag hadde samme helaften premiere på Den Norske Opera og Ballett med halvfull sal, det vil si fullt hus med smittevern.

«All verden er en scene, hvor menn og kvinner kun er små aktører, som kommer og som går». Slik har André Bjerke gjendiktet As you like it. Om Jiří Kylián har latt seg inspirere av Shakespeare i One of a kind, vites ikke, men ved å la hovedrollen i Samantha Lynchs sterke skikkelse entre scenen fra salen, gjør koreografen også salen til scene.