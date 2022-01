Etter pandemien: Nye kontorer bør herme etter hjemmekontoret

De fleste av oss er mer produktive i hjemmekoselige arbeidssoner enn på det vanlige kontoret, ifølge forskning.

Hos bedriften Mellomrom arkitekturpsykologi er ideen om det sterile kontoret helt forlatt. Målet å skape en stemning som er like koselig som hjemme.

Ingen hadde vel ventet at resultatet av en pandemi skulle bli at verdens kontorer måtte bygges om. Men viruset ser ut til å snu opp ned på hvordan det fysiske miljøet til kunnskapsarbeidere utformes.

Mange ledere vil nok bli overrasket over funnene i en undersøkelse gjort av selskapet Leesman. De har spurt flere hundre tusen kontoransatte i over 100 land om å sammenligne hjemmet og kontoret. Her er de dramatiske funnene: