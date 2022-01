Filosof mener tiden er moden for bruk av koronasertifikat: – Men innvendingene må tas på alvor

Spørsmålet har skapt debatt i hele Europa. Er det greit å stenge de uvaksinerte ute? Ja, med en rekke forbehold, mener Henrik Syse.

Politiet holder vakt mens folk demonstrerer mot koronasertifikat i Milano. Nå vurderer regjeringen å ta i bruk det omdiskuterte sertifikatet i Norge.

17 minutter siden

Det er riktig å ta i bruk koronasertifikat nå, mener filosof Henrik Syse ved Institutt for fredsforskning (PRIO).

– Men et samfunn som er preget av at vi må vise et pass for å komme inn på arrangementer eller steder som skal være åpne for alle, er ikke noe vi ønsker. Derfor skal vi gå varsomt frem, sier Syse.