Var psykolog hos fengslede mafiamedlemmer i Napoli: – De kriminelle gudfedrene er erstatninger for deres egne fedre

NAPOLI (Aftenposten): Psykologiprofessor Giovanni Starace ble invitert inn i Napolis høysikkerhetsfengsel Poggioreale. Der fikk han tilgang til fanger med tilknytning til den mektige Camorra-mafiaen.

– I det aller første møtet ble jeg slått av hvor åpne de var. En ung mann tok raskt ordet og fortalte gråtende om savnet av sin far, forteller psykologiprofessor Giovanni Starace om sine samtaler med Napoli-mafiaen.

Finn Skårderud Forfatter, psykiater og professor, direktør ved Villa SULT

11 minutter siden

Hovedstaden i den sørlige regionen Campania, er rotete, uoppusset og i bykjernen sjarmerende intim. Napoli er pizzaens fødested, et egnet sted for den beste mozzarellaen og for tiden Elena Ferrante-land.

Byen har nylig vært søppelland og er vedvarende kaosland. Napolis helgen er den argentinske fotballspilleren Diego Maradona, som hadde noen glamorøse år på bylaget. Han er påtrengende til stede på veggene.