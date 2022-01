Oslo før: «Jernbanen krever sin plass og finner selv sine løsninger»

I 2022 skal de nye trikkene endelig begynne å kjøre, og togene skal gå gjennom Follobanetunnelen. Problematisk skinnelegging i byen har vi levd med siden 1850-tallet.

På midten av 1850-tallet ble det ryddet rom til «Hovedbanens endestation i Kristiania» med god plass til hestedrosjer. Foto fra 1875.

9 minutter siden

Helt siden de første svillene i sentrum ble lagt for 170 år siden, har byen måttet finne plass til fremveksten av skinnegående transportmidler. I løpet av sin første kilometer måtte den ensporede toglinjen ut fra sentrum frem til Galgeberg tråkles frem på tvers av allerede eksisterende gater og gamle eiendomsgrenser.

Slik går den fortsatt. Som det reneste broderi trer toglinjen seg først over veien før folk må gå under sporet for å krysse linjen. Deretter går toget under en bratt veibro for å begynne den bratte Brynsbakken. Men forbi «Hylla» er det for tiden knute på tråden.