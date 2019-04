Teaterstykket Doppler trekker fulle hus i Moskva. Den russiske regissøren Anna Demidovas versjon er en cocktail av romanene Doppler (2004) og Volvo Lastvagnar (2005) blandet med dans, performance og ny, rå russisk musikk.

Loe er stor hos naboen i øst. Det russiske forlaget Azbuka i St. Petersburg forteller at de har gitt ut 14 av boktitlene hans, og at godt over 260.000 eksemplarer er distribuert. Både Doppler og Volvo Lastvagnar har hver passert 12.000.